Ο προσωπάρχης του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι, υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς πληθαίνουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος σχετικά με τον ρόλο του στον αμφιλεγόμενο διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Στάρμερ δέχεται πυρά για την επιλογή του Μάντελσον, ο οποίος είχε ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς αρχεία τον εμφανίζουν να μοιράστηκε απόρρητες πληροφορίες με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν.

Ως στενός φίλος του Μάντελσον, ο ΜακΣουίνι φέρεται να άσκησε έντονες πιέσεις για την τοποθέτησή του στην κορυφαία διπλωματική θέση, μια κίνηση που τώρα εκθέτει την κρίση του ίδιου του πρωθυπουργού.

Στη δήλωση παραίτησής του, αναφέρει: «Όταν μου ζητήθηκε, συμβούλευσα τον πρωθυπουργό να προχωρήσει σε αυτόν τον διορισμό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τη συμβουλή αυτή. Στον δημόσιο βίο, η ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεται όταν έχει τη μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο όταν είναι βολικό. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη έντιμη οδός είναι να κάνω στην άκρη».

Η παραίτηση του ΜακΣουίνι θεωρείται μια προσπάθεια εκτόνωσης της πολιτικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο Γουέστμινστερ.

Η πλήρης επιστολή παραίτησης του ΜακΣουίνι:

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από την κυβέρνηση.

Η απόφαση να διοριστεί ο Πίτερ Μάντελσον ήταν λάθος. Προκάλεσε ζημιά στο κόμμα μας, στη χώρα μας και στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτική.

Όταν με ρώτησαν, συμβούλεψα τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε αυτόν τον διορισμό και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτή τη συμβουλή. Στη δημόσια ζωή η ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεται όταν έχει μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο όταν είναι πιο βολικό. Στις παρούσες συνθήκες, η μόνη τιμητική επιλογή είναι να αποσυρθώ.

Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά για μένα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τα κίνητρά μου ήταν πάντα απλά: εργάστηκα κάθε μέρα για να εκλεγεί και να υποστηριχθεί μια κυβέρνηση που βάζει τις ζωές των απλών ανθρώπων σε προτεραιότητα και οδηγεί τη χώρα μας σε ένα καλύτερο μέλλον. Μόνο μια κυβέρνηση των Εργατικών μπορεί να το πετύχει αυτό. Φεύγω με υπερηφάνεια για όσα έχουμε καταφέρει, ανάμεικτη με λύπη για τις συνθήκες της αποχώρησής μου. Πάντα πίστευα ότι υπάρχουν στιγμές που πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη σου και να κάνεις ένα βήμα πίσω για το μεγαλύτερο καλό.

Καθώς αποχωρώ, έχω δύο ακόμη σκέψεις:

Πρώτον, και το πιο σημαντικό, πρέπει να θυμόμαστε τις γυναίκες και τα κορίτσια των οποίων οι ζωές καταστράφηκαν από τον Τζέφρι Έπσταϊν και των οποίων οι φωνές αγνοήθηκαν για πολύ καιρό.

Δεύτερον, αν και δεν επέβλεψα τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία πρέπει τώρα να αναθεωρηθεί ριζικά.

Συνεχίζω να στηρίζω πλήρως τον Πρωθυπουργό. Εργάζεται κάθε μέρα για να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη, να αποκαταστήσει τα πρότυπα και να υπηρετήσει τη χώρα. Θα συνεχίσω να στηρίζω αυτή την αποστολή με όποιον τρόπο μπορώ. Ήταν η τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω».

Η αντίδραση του Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε από τη μεριά του ότι ήταν «τιμή» του να συνεργαστεί με τον ΜακΣουίνι.

«Το κόμμα μας και εγώ του χρωστάμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του», δήλωσε, επαινώντας τον ρόλο του ΜακΣουίνι στη νίκη των Εργατικών στις εκλογές του 2024.