Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές αναμένονται στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν οι αρχές της πόλης.

Έως τώρα, συνολικά περίπου 120.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει συμμετοχή στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τις διοικητικές αρχές της περιφέρειας του Μονάχου.

Τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή στις διαδηλώσεις που σχετίζονται με την ετήσια διάσκεψη ηγετών από όλο τον κόσμο και ανώτατων αξιωματούχων από τον τομέα της άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών είναι λιγότερο μαζική.

Έως χθες, συνολικά 21 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας είχαν δηλωθεί ότι θα πραγματοποιηθούν σε όλο το Μόναχο μεταξύ Τετάρτης και Κυριακής. Η μεγαλύτερη διαδήλωση αναμένεται στις 14 Φεβρουαρίου, όταν διοργανώνεται συγκέντρωση κατά των αρχών του Ιράν. Οι διοργανωτές λένε ότι στην εκδήλωση αυτή έχουν δηλώσει συμμετοχή έως 100.000 άτομα.

Η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 65 ηγέτες από όλο τον κόσμο έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Στη λίστα των προσκεκλημένων θα είναι επίσης υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας. Μεταξύ των πιο προβεβλημένων αξιωματούχων που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αναμένεται επίσης να συμμετάσχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο Φρίντριχ Μερτς θα λάβει μέρος για πρώτη φορά ως καγκελάριος της Γερμανίας.