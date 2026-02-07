Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν χιονοστιβάδα τούς παρέσυρε, χθες Παρασκευή, στα όρη Τάτρα της Σλοβακίας, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Πρόκειται για δύο άνδρες από την Ουγγαρία, ηλικίας 37 και 38 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Πρεσόφ.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσαν στο σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων TASR ότι οι δύο άνδρες παρασύρθηκαν σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τη χιονοστιβάδα, την οποία ενδέχεται να προκάλεσαν οι ίδιοι, και θάφτηκαν στο χιόνι.

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, δεν κατέστη δυνατή η προσέγγιση ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η άφιξη σωστικών συνεργείων.

Ορειβάτες που αντιλήφθηκαν τη χιονοστιβάδα έδωσαν στους διασώστες το στίγμα της τοποθεσίας, βοηθώντας στον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τα θύματα χωρίς τις αισθήσεις τους και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο ανδρών.