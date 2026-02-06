Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 80 έχουν τραυματιστεί έπειτα από σφοδρή έκρηξη που σημειώθηκε πριν από λίγο σε σιιτικό τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Αναλυτικότερα, η έκρηξη σημειώθηκε στο τέμενος Καντίτζα Τουλ Κούμπρα, στην περιοχή Τάρλαϊ Καλάν στα νοτιοανατολικά του Ισλαμαμπάντ, κατά τη διάρκεια των προσευχών της Παρασκευής. Στο σημείο επικρατεί πανικός, καθώς παντού υπάρχουν άνθρωποι ξαπλωμένοι στο έδαφος, βαριά τραυματισμένοι, αλλού σοροί, ενώ σε άλλα σημεία φαίνονται διάσπαρτα ανθρώπινα μέλη από την έκρηξη.

Ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει στο σημείο της έκρηξης και προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Τουλάχιστον 15 από τους 80 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με μερικούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο αξιωματικός διάσωσης Μοχάμεντ Αμίρ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων dpa, που επικαλείται το Al Jazeera.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πώς προκλήθηκε η συγκεκριμένη έκρηξη.

اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں واقع امام بارگاہ میں بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ضلعی انتظامیہ کے مطابق 10 افراد جان سے گئے اور 80 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ #Islamabad pic.twitter.com/C8CQcFgPQX — Urdu News (@UrduNewsCom) February 6, 2026

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2025, ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος του Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες.