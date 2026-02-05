Μια μητέρα πέντε παιδιών καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, καθώς προέβη σε ψευδή καταγγελία βιασμού εις βάρος ενός άνδρα που τη βοήθησε να επιστρέψει στο σπίτι της, όταν τη βρήκε μεθυσμένη, ξυπόλυτη και σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης στον δρόμο.

Καθώς η 38χρονη Ρέιτσελ Τζόουνς οδηγούνταν εκτός της δικαστικής αίθουσας, ο δικαστής προειδοποίησε ότι η υπόθεση αυτή μπορεί να οδηγήσει άνδρες στο να σκέφτονται: «Με τίποτα δεν θα σταματήσω να βοηθήσω μια μόνη γυναίκα, όσο ταλαιπωρημένη κι αν φαίνεται».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η Τζόουνς επέστρεφε στο σπίτι της ύστερα από νυχτερινή έξοδο με φίλους, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Κατά τη διαδρομή, διαπληκτίστηκε με τον οδηγό ταξί και εκείνος την αποβίβασε στην άκρη του δρόμου. Λίγο αργότερα, ο Σαλίμ Ούλα, ο οποίος επρόκειτο να γίνει πατέρας, περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του και, ανήσυχος από την εμφανώς ταραγμένη της κατάσταση, σταμάτησε και προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με ασφάλεια στο σπίτι της.

Ωστόσο, αφού την άφησε στην οικία της και αρνήθηκε το αίτημά της να της δώσει μια αγκαλιά, προτείνοντας αντ’ αυτού ένα «high five», η Τζόουνς κατήγγειλε ψευδώς ότι παρασύρθηκε σε αυτοκίνητο και βιάστηκε ομαδικά από τον ίδιο και δύο Πακιστανούς άνδρες σε χώρο στάθμευσης. Ο 33χρονος εντοπίστηκε μέσω της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματός του και συνελήφθη στο σπίτι του στο Στόουκ-ον-Τρεντ.

Ο Σαλίμ Ούλα κρατήθηκε σε αστυνομικό κελί επί 30 ώρες, κατά τις οποίες υποβλήθηκε σε εξονυχιστικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα αποτέλεσε στόχο κακόβουλων φημών στη γειτονιά του. Τελικά, οι αστυνομικές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είχε διαπραχθεί κανένας βιασμός. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ο ίδιος είχε την πρόνοια να καταγράψει με το κινητό του τηλέφωνο ολόκληρη τη συνάντηση και να παραδώσει το υλικό στις Αρχές, συμβάλλοντας στην πλήρη απαλλαγή του, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Ούλα ανέφερε ότι η σύζυγός του ήταν έξι μηνών έγκυος την περίοδο των γεγονότων και ότι η ψευδής καταγγελία προκάλεσε τεράστια ψυχολογική πίεση και στους δύο. Όπως σημείωσε, ανησυχούσε διαρκώς μήπως δεν θα μπορούσε να βρίσκεται δίπλα στη σύζυγό του κατά τη γέννηση του παιδιού τους και τόνισε ότι αισθάνεται τυχερός που κατέγραψε το περιστατικό. Περιέγραψε την εμπειρία του ως βαθιά «παραβιαστική» και δήλωσε ότι πιστεύει πως στοχοποιήθηκε λόγω της εθνικότητάς του.

Στο Δικαστήριο του Στέμματος του Τσέστερ, η Τζόουνς, κάτοικος Χάσαλ Γκριν στο Τσέσαϊρ, παραδέχτηκε την κατηγορία της παρακώλυσης της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο δικαστής, Στίβεν Έβερετ, εξήρε τη στάση του Ούλα, τονίζοντας ότι ενήργησε υποδειγματικά βοηθώντας μια γυναίκα σε ανάγκη, κάτι που πολλοί θα απέφευγαν ακριβώς λόγω του φόβου ψευδών καταγγελιών. Όπως είπε, η συμπεριφορά της κατηγορουμένης έχει συνέπειες για ανθρώπους που βρίσκονται πραγματικά σε κίνδυνο και συνιστά προσβολή για τα πραγματικά θύματα σεξουαλικής βίας, τα οποία ενδέχεται να μείνουν αβοήθητα επειδή άλλοι φοβούνται να επέμβουν.

Ο δικαστής χαρακτήρισε «ευτύχημα» το γεγονός ότι ο Ούλα είχε την πρόνοια να καταγράψει τη συνομιλία στο αυτοκίνητο, επισημαίνοντας ότι δεν θέλει καν να σκεφτεί τις συνέπειες αν δεν το είχε πράξει. Δήλωσε μάλιστα ότι, χωρίς το βίντεο, ο Ούλα πιθανότατα θα είχε διωχθεί ποινικά για βιασμό, ενώ η Τζόουνς θα συνέχιζε ανενόχλητη τη ζωή της.

Η εισαγγελική αρχή ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2022, έπειτα από έντονη κατανάλωση αλκοόλ της κατηγορουμένης μετά από καβγά με τον σύντροφό της. Ο εισαγγελέας, Τόμας ΜακΛάφλιν, περιέγραψε πώς η Τζόουνς έγινε επιθετική κατά τη διαδρομή με το ταξί και κατόπιν ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι βιάστηκε από τρεις Πακιστανούς άνδρες, οι οποίοι την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν υπάκουε. Έδωσε μάλιστα λεπτομερή και απολύτως ψευδή περιγραφή, υποστηρίζοντας ότι το υποτιθέμενο περιστατικό διήρκεσε 45 λεπτά.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η πραγματικότητα ήταν ότι ο Ούλα, κινούμενος τυχαία στον δρόμο, είδε μια μόνη γυναίκα στην άκρη του οδοστρώματος και θέλησε να τη βοηθήσει, όπως θα ήθελε να πράξει οποιοσδήποτε για τις αδελφές ή τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η διαδρομή κύλησε χωρίς κανένα συμβάν και, παρά τη μέθη της, το μόνο που σημειώθηκε ήταν η προσπάθειά της να τον αγκαλιάσει. Η πλήρης καταγραφή του περιστατικού από τον ίδιο οδήγησε στην απελευθέρωσή του μετά από 30 ώρες κράτησης, έπειτα από μια εκτενή έρευνα που, όπως ειπώθηκε, σπατάλησε σημαντικό αστυνομικό χρόνο και πόρους.

Κατά τη δεύτερη ανάκρισή της, η Τζόουνς παραδέχτηκε ότι επινόησε το γεγονός, αποδίδοντας τα ψέματά της στην κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν. Στους αστυνομικούς δήλωσε ότι έθεσε τον εαυτό της σε μια «ανόητη κατάσταση», ότι είπε πράγματα που δεν έπρεπε και εξέφρασε τη μεταμέλειά της για τις πράξεις της.

Ο συνήγορός της, Πάτρικ Γουίλιαμσον, ανέφερε ελαφρυντικά ότι η εντολέας του βρισκόταν σε δύσκολη ψυχολογική φάση. Από την πλευρά της, η αστυνομία του Τσέσαϊρ δεν εξέδωσε κάποια επίσημη δήλωση μεταμέλειας για τη σύλληψη του Ούλα. Ωστόσο, η επικεφαλής επιθεωρήτρια, Κλερ Τζέσον, τόνισε ότι τέτοιες υποθέσεις δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων από το να καταγγέλλουν όσα έχουν υποστεί, υπογραμμίζοντας ότι η αστυνομία εργάζεται συστηματικά για να ενθαρρύνει κάθε θύμα, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει περάσει, να απευθυνθεί στις Αρχές.