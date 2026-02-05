Χθες, Τετάρτη 04/02, ξεκίνησε στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ο δεύτερος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Αν και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις πρώτες επαφές «παραγωγικές», απέφυγαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, η συντάκτρια του World Brief στο Foreign Policy, Αλεξάνδρα Σαρπ, αναφέρει πως το κλίμα βαραίνει από το γεγονός ότι η διήμερη συνάντηση ξεκίνησε μόλις λίγες ώρες μετά τη μαζική επίθεση της Ρωσίας στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν πλέον ανοιχτά τη Μόσχα για έλλειψη ειλικρίνειας ως προς τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Το παρασκήνιο της κλιμάκωσης

Την περασμένη Παρασκευή, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε συμφωνήσει να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο έως την 1η Φεβρουαρίου, έπειτα από προσωπικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Όμως, μετά την επανέναρξη των ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι εκμεταλλεύτηκε τη σύντομη παύση για να αναπληρώσει το απόθεμα πυραύλων της. «Για τη Ρωσία, η τρομοκράτηση των πολιτών μέσα στην καρδιά του χειμώνα είναι πιο σημαντική από τη διπλωματία», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις, μέχρι το Κίεβο να λάβει τις «αποφάσεις» που απαιτούνται για τη λήξη του πολέμου, ρίχνοντας ουσιαστικά το μπαλάκι στην Ουκρανία για υποχωρήσεις στα βασικά σημεία τριβής.

Τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις

Στο επίκεντρο των συζητήσεων παραμένει η αξίωση της Μόσχας να παραιτηθεί το Κίεβο από σημαντικά τμήματα των εδαφών του.

: Η Ρωσία κατέχει σήμερα περίπου το 20% των ουκρανικών εδαφών (Κριμαία και τμήματα του Ντονμπάς). Οι αναλυτές επισημαίνουν, πάντως, ότι τα ρωσικά κέρδη την τελευταία διετία περιορίζονται μόλις στο 1,5%. Η θέση του Κιέβου: Η ουκρανική πλευρά προτείνει το πάγωμα της σύγκρουσης στις υφιστάμενες γραμμές του μετώπου και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποσύρει μονομερώς τις δυνάμεις της από περιοχές του Ντονμπάς που παραμένουν υπό τον έλεγχό της.

Το ζήτημα των ευρωπαϊκών στρατευμάτων και τα επόμενα βήματα

Ένα ακόμη κρίσιμο θέμα είναι η πιθανή αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρουσία δυτικών δυνάμεων, ενώ το Κίεβο τη θεωρεί απαραίτητη για τη διασφάλιση αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας. Πριν από τις συνομιλίες, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι διατεθειμένοι να στείλουν δυνάμεις μόλις επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις της Πέμπτης αναμένεται να επικεντρωθούν σε πρακτικές λύσεις. Πρόκειται για τον δεύτερο γύρο τριμερών επαφών από την έναρξη του πολέμου, με τον πρώτο να έχει διεξαχθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα.

Προς το παρόν, Πούτιν και Ζελένσκι αρνούνται να συναντηθούν διά ζώσης: ο Πούτιν προτείνει ως έδρα τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, ενώ ο Ζελένσκι απάντησε με πρόσκληση επί ουκρανικού εδάφους.