Με ανοδικές τάσεις συνεχίστηκε η διαπραγμάτευση του πετρελαίου σήμερα, Τετάρτη, 04/02, επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας, μετά την κατάρριψη ιρανικού drone από τις ΗΠΑ και την παρενόχληση πλοίου με αμερικανική σημαία από ιρανικά ταχύπλοα στα Στενά του Ορμούζ. Τα γεγονότα αυτά φαίνεται να έχουν αναζωπυρώσει τους φόβους για κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Στις διεθνείς αγορές, η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 65 σεντς (1,0%) φτάνοντας νωρίτερα στα 67,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 69 σεντς (1,1%), φτάνοντας τα 63,90 δολάρια.

Η νευρικότητα στην αγορά πυροδοτήθηκε, σύμφωνα με το Reuters, από δύο σοβαρά περιστατικά στον Κόλπο: την κατάρριψη ενός ιρανικού drone που προσέγγισε «επιθετικά» το αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» στην Αραβική Θάλασσα, αλλά και την παρενόχληση τάνκερ με αμερικανική σημαία από ιρανικά ταχύπλοα στα Στενά του Ορμούζ. Τα γεγονότα αυτά αναζωπύρωσαν τους φόβους για ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση σε μια περιοχή-κλειδί για την παγκόσμια τροφοδοσία, αφού από το Ορμούζ διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράν, των Εμιράτων, του Κουβέιτ και του Ιράκ.

«Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προσέφερε στήριξη στην αγορά πετρελαίου», δήλωσε ο Σατόρου Γιοσίντα, αναλυτής εμπορευμάτων της Rakuten Securities.

Την ίδια στιγμή, η αβεβαιότητα εντείνεται και σε διπλωματικό επίπεδο. Η Τεχεράνη ζητά οι προγραμματισμένες συνομιλίες με τις ΗΠΑ να μεταφερθούν από την Τουρκία στο Ομάν και να περιοριστούν αποκλειστικά στα πυρηνικά ζητήματα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη διεξαγωγή της συνάντησης.

Η άνοδος των τιμών υποστηρίχθηκε επιπλέον από τρεις καθοριστικούς παράγοντες:

Μείωση αποθεμάτων : Τα στοιχεία του κλάδου έδειξαν σημαντική πτώση στα αποθέματα αργού των ΗΠΑ.

: Τα στοιχεία του κλάδου έδειξαν σημαντική πτώση στα αποθέματα αργού των ΗΠΑ. Εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ινδίας : Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε τις ελπίδες για αυξημένη παγκόσμια ζήτηση ενέργειας.

: Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε τις ελπίδες για αυξημένη παγκόσμια ζήτηση ενέργειας. Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις διατηρούν ζωντανές τις εκτιμήσεις ότι οι κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου θα παραμείνουν σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον Γιοσίντα, η άνοδος υποστηρίζεται επιπλέον από τη δέσμευση της Ινδίας προς τις ΗΠΑ να σταματήσει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, αλλά και από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στην Ουκρανία. Ο ίδιος προέβλεψε ότι, επί του παρόντος, η τιμή του WTI θα παραμείνει πέριξ των 65 δολαρίων.