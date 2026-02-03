Έντονη αναστάτωση προκάλεσαν στην τουρκική κοινωνία δηλώσεις κυβερνητικού βουλευτή, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει στα αιτήματα των συνταξιούχων για οικονομική ενίσχυση όχι με κοινωνικά ή οικονομικά επιχειρήματα, αλλά με αναφορές σε εξωτερικές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, πυροδοτώντας σφοδρές αντιδράσεις στον δημόσιο διάλογο.

Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής Μερσίνης, Χασάν Ουφούκ Τσακίρ, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και προσχώρησε στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του στις διεκδικήσεις για αυξήσεις συντάξεων, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης. Στην επιχειρηματολογία του, επικαλέστηκε γεωπολιτικούς κινδύνους που, όπως υποστήριξε, απειλούν τη χώρα, κάνοντας αναφορά στην Ελλάδα.

Αναφερόμενος ειδικά στο αίτημα για εξίσωση της κατώτατης σύνταξης με τον κατώτατο μισθό, ο Τσακίρ χαρακτήρισε τις απαιτήσεις αυτές μη ρεαλιστικές, συνδέοντάς τες με τις εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία βρίσκεται περικυκλωμένη από εστίες αστάθειας και απειλές, γεγονός που, κατά την άποψή του, δεν αφήνει περιθώρια για τέτοιου είδους οικονομικές παροχές.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο διατύπωσε τις θέσεις του, χρησιμοποιώντας οξύ και προκλητικό λόγο.

CHP’den AK Parti'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan emekli maaşı açıklaması:



"20 bin TL maaşın üzerinde tepinip duruyorlar. Sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan, şurada Ermenistan var…



İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna… pic.twitter.com/vVENZhEvNW — Aykırı (@aykiri) January 31, 2026

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Κάνουν σαν τρελοί ζητώντας σύνταξη 20.000 τουρκικών λιρών. Αδελφέ μου, δεν ζεις στην Ελβετία. Εδώ δίπλα υπάρχει η Ελλάδα, από την άλλη η Αρμενία, πιο κάτω η Συρία… Όταν ήρθαν οι Άγγλοι, θα προστάτευαν τη δική μου τιμή και όχι τη δική σου;».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν καταιγισμό αντιδράσεων τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο. Πολλοί χρήστες και σχολιαστές κατηγόρησαν τον βουλευτή για απαξιωτική και προσβλητική στάση απέναντι στους συνταξιούχους, μια κοινωνική ομάδα που συγκαταλέγεται σε εκείνες που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από τον υψηλό πληθωρισμό και τη συνεχή συρρίκνωση του πραγματικού τους εισοδήματος.