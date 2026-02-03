Κάπου έξι μήνες αφού έγινε επανειλημμένα στόχος πυρών στα ανοικτά της Λιβύης, το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο εκμισθώτρια του οποίου είναι η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée, βγήκε ξανά στη θάλασσα, για πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες, και διέσωσε πάνω από 120 μετανάστες, υπό περιστάσεις μερικές φορές πολύ τεταμένες.

«Πρέπει να προσαρμοστούμε, (…) να κάνουμε διασώσεις το ταχύτερο δυνατόν», είπε ο Ζερόμ, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις του είδους, που δεν θέλησε να μεταδοθεί το επώνυμό του, έπειτα από εκπαίδευση με σκοπό την προετοιμασία για ενδεχόμενη «κλιμάκωση της βίας».

Στα τέλη Αυγούστου του 2025, το σκάφος, μεταφέροντας επιζήσαντες και αναζητώντας άλλο πλεούμενο σε κίνδυνο, έγινε στόχος πυρών μελών της λιβυκής ακτοφυλακής επί περίπου είκοσι λεπτά, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, που προχώρησε σε καταγγελία στην εισαγγελία της Μασαλίας.

Τα πυρά δεν προκάλεσαν τραυματισμούς, όμως το Ocean Viking, που υπέστη ζημιά, έμεινε αγκυροβολημένο για μήνες.

Αφού απέπλευσε από τη Σικελία στα τέλη Δεκεμβρίου και ξανάρχισε περιπολίες στην κεντρική Μεσόγειο–την πιο επικίνδυνη μεταναστευτική θαλάσσια οδό στον κόσμο, κατά τον ΟΗΕ–το πλοίο επιβίβασε 33 μετανάστες την 31η Δεκεμβρίου.

Αρχικά τους είχε παραλάβει πλοίο ανεφοδιασμού υπεράκτιας εξέδρας άντλησης πετρελαίου, που όμως δεν μπορούσε να τους κρατήσει.

Ανάμεσά τους ήταν ο Μανζούλ, 24χρονος Σουδανός. Έφυγε από την πατρίδα του πριν από οκτώ χρόνια και δοκίμασε αρχικά την τύχη του στην Αίγυπτο, προτού αποφασίσει να προσπαθήσει να μεταναστεύσει στο Λονδίνο.

«Δεν υπήρχε μέλλον»

«Η ζωή στην Αίγυπτο δεν οδηγούσε πουθενά για μένα–δεν υπήρχε μέλλον», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πάνω στο Ocean Viking, καθώς το πλοίο κατευθυνόταν στην Ιταλία. «Πάω στην Ευρώπη επειδή το όνειρό μου είναι να ζήσω μαζί με τη μητέρα μου».

Αυτή η τελευταία εγκατέλειψε το Σουδάν όταν ακόμη εκείνος δεν ήταν παρά εννιά ετών, προκειμένου να της προσφερθεί θεραπεία για την καρδιοπάθειά της.

Χωρίς τη δυνατότητα να επανενωθεί μαζί της νόμιμα, ο νεαρός πήγε στη λιβυκή κόλαση, όπου παραστρατιωτικές οργανώσεις «πουλάνε κόσμο: Σομαλούς, Σουδανούς… Πρέπει να είσαι πολύ γερός για να αντέξεις, αλλιώς σπας».

Την ίδια ημέρα, το Ocean Viking κλήθηκε να διασώσει επιβαίνοντες σε φουσκωτό.

Αλλά έπειτα από πολύωρη πλοήγηση η οδηγία των λιβυκών αρχών άλλαξε–το Ocean Viking διατάχτηκε να εγκαταλείψει την περιοχή. Το σκάφος με τους παράτυπους μετανάστες αναχαιτίστηκε από το λιμενικό κι οι επιβαίνοντες οδηγήθηκαν πίσω στη Λιβύη, όπως συμβαίνει σε ολοένα περισσότερους μετανάστες.

Το 2025, 27.000 μετανάστες αναχαιτίστηκαν στην κεντρική Μεσόγειο από λιβυκά περιπολικά κι οδηγήθηκαν πίσω στη χώρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), έναντι 21.000 το 2024.

Έπειτα από δέκα ημέρες στη θάλασσα για να αποβιβάσει τους επιβάτες του στη Σαβόνα, λιμάνι της βόρειας Ιταλίας, κατόπιν να επιστρέψει στην κεντρική Μεσόγειο, το Ocean Viking άρχισε να επιχειρεί ξανά την 16η Ιανουαρίου: η μηχανή φουσκωτού είχε υποστεί βλάβη, εν μέσω ταραγμένης θάλασσας.

Οι διασώστες το πλησίασαν κι έριξαν στο νερό τρεις βάρκες, προσεγγίζοντας με πολύ μεγάλη προσοχή. Ο πανικός θα ήταν μοιραίος. Διένειμαν σωσίβια κι επιβίβασαν 46 μετανάστες, σχεδόν όλους Σουδανούς, αρχίζοντας με τους πιο ευάλωτους.

Κατά την επιστροφή, το πλήρωμα ειδοποιήθηκε ότι άλλη ομάδα 44 μεταναστών που βρισκόταν σε εμπορικό πλοίο αντιμετώπιζε δυσκολία, το νερό και τα τρόφιμα άρχιζαν να εξαντλούνται.

Τη 17η Ιανουαρίου, η γιατρός Αν είδε πάνω στο εμπορικό σκάφος δεκάδες ανθρώπους ξαπλωμένους με μόνο τα μάτια τους να κινούνται. Πολλοί έβηχαν και πνίγονταν εξαιτίας ακραίας αφυδάτωσης. Οι μετανάστες από την Αίγυπτο, το Μπανγκλαντές, το Πακιστάν κάποιοι από τους οποίους δεν ήταν σε θέση να βαδίσουν, μεταφέρθηκαν στο Ocean Viking. Αν περνούσαν μερικές ώρες ακόμα, η ζωή τους θα διέτρεχε κίνδυνο, υπογράμμισε η γιατρός.

Αφού ήπιαν μερικές γουλιές νερό, κάποιοι άρχισαν να αφηγούνται τον χαοτικό απόπλου από τη Βεγγάζη (ανατολική Λιβύη) εν μέσω θαλασσοταραχής. Αποκάλυψαν ότι οι διακινητές σκότωσαν δυο μετανάστες επειδή δίσταζαν να επιβιβαστούν.

Το 2025, πάνω από 2.200 άνθρωποι που ήθελαν να φθάσουν στην Ευρώπη διά θαλάσσης έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια, σύμφωνα με τον ΔΟΜ.