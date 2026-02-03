Ένας επιβάτης πτήσης της Air Asia προκάλεσε πανικό στα 30.000 πόδια, όταν μεθυσμένος και εκτός ελέγχου γδύθηκε μέσα στο αεροπλάνο και προσπάθησε να πηδήξει από αυτό. Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε πολύ γρήγορα viral, με τον άνδρα να μεταμορφώνει μια καθημερινή πτήση σε σκηνικό… τρόμου.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στην πτήση Airbus 320 από το Καμ Ραντς του Βιετνάμ προς την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Η πτήση βρισκόταν μόλις 15 λεπτά πριν από την προσγείωση, όταν ο επιβάτης, που πιστεύεται ότι ήταν Ρώσος, άρχισε να κινείται νευρικά στον διάδρομο και να προκαλεί αναστάτωση.

Ο άνδρας γδύθηκε εντελώς και φώναζε να τον αφήσουν να πηδήξει από το αεροπλάνο. Η αυτόπτης μάρτυρας, Πιαπόρν Τσαμσρίο, που βρισκόταν δύο σειρές μακριά, ανέφερε ότι η μυρωδιά του αλκοόλ ήταν έντονη, λέγοντας: «Ήμουν έτοιμη να κάνω εμετό».

Οι αεροσυνοδοί προσπάθησαν να καθησυχάσουν τον επιβάτη και του ζήτησαν να καθίσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν τον άνδρα με μαύρο εσώρουχο να φωνάζει στα ρωσικά, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες και το πλήρωμα παρακολουθούν σοκαρισμένοι.

Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, ο μεθυσμένος επιβάτης προσπάθησε να αποβιβαστεί από την πόρτα, αλλά έπεσε στα σκαλοπάτια. Παρά τον τραυματισμό στο πόδι, συνέχισε να επιχειρεί να διαφύγει, προσπαθώντας να κρυφτεί κάτω από ένα όχημα, πριν τελικά συλληφθεί από τις Αρχές, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο άνδρας κρατήθηκε και ανακρίθηκε για διάφορες κατηγορίες, όπως ότι έθεσε σε κίνδυνο το αεροσκάφος, αντιστάθηκε στο πλήρωμα και προκάλεσε δημόσια αναστάτωση. Η αυτόπτης μάρτυρας εξέφρασε τη συμπόνια της για τους επιβάτες και το πλήρωμα: «Νιώθω συμπόνια για όλους στο αεροπλάνο, εκτός από αυτόν τον άνδρα. Αρκετά με αυτή τη συμπεριφορά».