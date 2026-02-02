Το φιλμ 8 χιλιοστών καταγράφηκε από τον τεχνικό κλιματιστικών στο Ντάλας, Όρβιλ Νιξ, τη στιγμή που οι σφαίρες έπεφταν στην Dealey Plaza, στις 22 Νοεμβρίου 1963. Η ταινία δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το 1978, όταν στάλθηκε για ανάλυση σε εταιρεία του Λος Άντζελες και στη συνέχεια πέρασε υπό ομοσπονδιακή κατοχή, αν και οι ομοσπονδιακές αρχές υποστηρίζουν ότι δεν την έχουν στην κατοχή τους.

Ο Όρβιλ Νιξ πέθανε το 1972 και η εγγονή του συνέχισε τη νομική μάχη που είχε ξεκινήσει ο πατέρας της για την ανάκτηση της ταινίας, την οποία θεωρεί ότι αξίζει πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια, καθώς ενδέχεται να περιέχει αποδείξεις για μία από τις μεγαλύτερες συγκάλυψεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα, ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι η δικαστική διαμάχη για το φιλμ μπορεί να προχωρήσει, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε το υλικό να δει τελικά το φως της δημοσιότητας.

Σε αντίθεση με τη διάσημη ταινία του Αβραάμ Ζαπρούντερ, η οποία καταγράφει τη στιγμή που ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι δέχεται τη μοιραία σφαίρα στο κεφάλι, η κάμερα του Όρβιλ Νιξ ήταν στραμμένη προς τον περιβόητο λόφο grassy knoll, το σημείο απ’ όπου πολλοί αυτόπτες μάρτυρες πίστευαν ότι προήλθαν πυροβολισμοί. Θεωρίες συνωμοσίας εδώ και δεκαετίες υποστηρίζουν ότι δεύτερος ένοπλος κρυβόταν πίσω από έναν φράχτη στον λόφο.

Η ταινία Νιξ καταγράφει τη Τζάκι Κένεντι να σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος της προεδρικής λιμουζίνας αμέσως μετά τον πυροβολισμό του συζύγου της, καθώς και εικόνα του φράχτη στον grassy knoll. Σύμφωνα με τον Σκοτ Γουότνικ του νομικού γραφείου Wilk Auslander LLP, δικηγόρο της εγγονής του Νιξ, Λίντα Γκέιλ Νιξ Τζάκσον, το φιλμ θα μπορούσε, με τη χρήση σύγχρονων οπτικών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης, να αποκαλύψει στοιχεία ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος του.

Όπως δήλωσε ο Γουότνικ, πρόκειται για το μοναδικό γνωστό φιλμ που κατέγραψε την περιοχή του grassy knoll τη στιγμή ακριβώς της δολοφονίας, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει το πόρισμα της Επιτροπής της Βουλής για τις Δολοφονίες του 1978, η οποία είχε καταλήξει ότι ο Κένεντι «πιθανότατα δολοφονήθηκε ως αποτέλεσμα συνωμοσίας». Η επιτροπή εκείνη είχε αποκτήσει την ταινία Νιξ και διαδραμάτισε ρόλο στη μακρόχρονη νομική διαμάχη για την επιστροφή της.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αν το πρωτότυπο φιλμ υποβληθεί σε τεχνολογίες οπτικής ανάλυσης του 2026, μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες που δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν το 1978. Ωστόσο, το FBI, σε δική του ανάλυση το 1980, είχε εντοπίσει ανακρίβειες στο πόρισμα της επιτροπής, το οποίο βασιζόταν σε ακουστική ανάλυση για τον εντοπισμό πιθανού δεύτερου σκοπευτή.

Τα τελευταία 60 χρόνια, η ταινία Νιξ έχει βρεθεί διαδοχικά στην κατοχή του FBI, του ειδησεογραφικού πρακτορείου United Press International, του Κογκρέσου και μιας ιδιωτικής εταιρείας στο Λος Άντζελες, της Aerospace Corporation, η οποία ανέλαβε την ανάλυσή της και υποστηρίζει ότι την επέστρεψε στα Εθνικά Αρχεία. Τα Εθνικά Αρχεία δήλωσαν το 1988 ότι διέθεταν μόνο αντίγραφο, ενώ η διαδικασία νομικής διερεύνησης που όρισε στις 15 Ιανουαρίου ο δικαστής Στίβεν Σβαρτς δίνει πλέον τη δυνατότητα στους δικηγόρους να επιχειρήσουν να υποχρεώσουν την κυβέρνηση να αποκαλύψει πληροφορίες για τη διαχείριση του υλικού.

Η υπόθεση της οικογένειας βασίζεται στην Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει ότι το κράτος δεν μπορεί να αφαιρεί ιδιωτική περιουσία χωρίς «δίκαιη αποζημίωση», σύμφωνα με την nypost. Ωστόσο, ο νόμος JFK Records Act του 1992 παραχώρησε στην κυβέρνηση δικαιώματα κυριότητας επί των τεκμηρίων της δολοφονίας Κένεντι, προβλέποντας παράλληλα διαδικασία δημοσιοποίησής τους.

Η υψηλή οικονομική απαίτηση της οικογένειας ενδέχεται πάντως να συναντήσει εμπόδια, δεδομένου ότι επιτροπή διαιτησίας είχε αποτιμήσει το 1999 την ταινία Ζαπρούντερ στα 16 εκατομμύρια δολάρια, χαρακτηρίζοντάς την «μοναδικό ιστορικό αντικείμενο πρωτοφανούς αξίας». Οι δικηγόροι της Λίντα Νιξ Τζάκσον επικαλούνται αυτή την αποτίμηση ως σημείο αναφοράς για την αξία της ταινίας Νιξ την ίδια περίοδο, διεκδικώντας όμως σημαντικούς τόκους λόγω της μακροχρόνιας κατοχής της από το κράτος. Σύμφωνα με τον Γουότνικ, με ανατοκισμό 32 ετών σε τριμηνιαία βάση, το ποσό μπορεί να φτάσει σε «πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια», με μία προκαταρκτική εκτίμηση να ανέρχεται στα 930 εκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικονομική αποζημίωση των κληρονόμων, καθώς ο γιος του Όρβιλ Νιξ, Όρβιλ Νιξ Τζούνιορ, πέθανε τον Ιούλιο, επιβραδύνοντας τις διαδικασίες. Οι δικηγόροι της οικογένειας δηλώνουν ότι μέσω της δικαστικής διαμάχης επιδιώκουν να αποσπάσουν νέες πληροφορίες από την κυβέρνηση για τον τρόπο και τον τόπο φύλαξης κρίσιμων τεκμηρίων, όπως θραύσματα του εγκεφάλου του Κένεντι και ηχογραφήσεις εσωτερικών επικοινωνιών της αστυνομίας του Ντάλας την ημέρα της δολοφονίας.

Όπως ανέφερε ο Σκοτ Γουότνικ, πρόκειται για αποδεικτικά στοιχεία δολοφονίας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη γνώση της τύχης τους. Οι δικηγόροι της οικογένειας Νιξ δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται άκριτα τις απαντήσεις της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι μεταξύ των εγγράφων που χαρακτηρίζονται πλέον ως «αγνοούμενα» περιλαμβάνονται το πρωτότυπο συμπληρωματικό πόρισμα της νεκροψίας, έως και τρεις φωτογραφίες από τη νεκροτομή και ο εγκέφαλος του προέδρου Κένεντι.

Η Εθνική Υπηρεσία Αρχείων και Εγγραφών δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Υπενθυμίζεται ότι η Έκθεση της Επιτροπής Γουόρεν το 1964 είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ έδρασε μόνος του, πυροβολώντας τον Κένεντι από το Βιβλιοπωλείο Σχολικών Βιβλίων του Τέξας, ωστόσο τα συμπεράσματα αυτά αμφισβητούνται εδώ και δεκαετίες από υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας.