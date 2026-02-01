Σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή (30/1), ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ “Melania” για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μπρετ Ράτνερ, εμφανίζεται να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα, δίπλα στον Τζέφρι Επστάιν και μια άλλη κοπέλα.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, τα πρόσωπα των δύο γυναικών είναι καλυμμένα.

Το πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες παραμένει ασαφές, αν και φαίνεται να τραβήχτηκαν στην ίδια τοποθεσία με τις φωτογραφίες του Ράτνερ και του Επστάιν μαζί με τον επίσης εκλιπόντα Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, οι οποίες κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο.

Οι εικόνες αυτές αποτελούν μέρος μιας σειράς εκατομμυρίων αρχείων που σχετίζονται με τον αποθανόντα σεξουαλικό παραβάτη, ο οποίος πέθανε υπό κράτηση το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και εκμετάλλευσης.

Τα αρχεία δημοσιοποιήθηκαν παράλληλα με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ “Melania”, το οποίο παρουσιάζει παρασκήνια της ζωής της Μελάνια Τραμπ τις ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του συζύγου της τον Ιανουάριο του 2017.

Η ταινία έχει ήδη δεχθεί αρνητική υποδοχή από κριτικούς και πολιτικούς σχολιαστές λόγω των δεσμών της με την κυβέρνηση Τραμπ και τη χρηματοδότησή της, η οποία ξεκίνησε πριν καν προβληθεί στους κινηματογράφους.

Είναι το πρώτο έργο του Ράτνερ από τότε που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση στο απόγειο του κινήματος #MeToo το 2017. Ο Ράτνερ τότε είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.