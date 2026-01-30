Οι ΗΠΑ στήνουν «αρμάδα» κοντά στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά ανοιχτό τόσο το στρατιωτικό όσο και το διπλωματικό σενάριο, κλιμακώνοντας την ένταση σε μια ήδη εύφλεκτη περιοχή.

Τις τελευταίες ημέρες, ο αμερικανικός στρατός έχει ενισχύσει εντυπωσιακά την παρουσία του γύρω από το Ιράν, σε μια δύναμη που ο Τραμπ αποκάλεσε χαρακτηριστικά «αρμάδα». Στον πυρήνα της βρίσκεται το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», συνοδευόμενο από τρία πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk.

Η ναυτική αυτή δύναμη μπήκε τη Δευτέρα στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό και πλέον επιχειρεί στην Αραβική Θάλασσα, με στοιχεία από ιχνηλάτηση πτήσεων να επιβεβαιώνουν τη θέση του αεροπλανοφόρου, καθώς μεταγωγικό αεροσκάφος του πραγματοποίησε επανειλημμένες πτήσεις προς το Ομάν.

Τα stealth F-35 και τα επιθετικά F/A-18 που εδρεύουν στο κατάστρωμα του «Abraham Lincoln» βρίσκονται ήδη σε απόσταση βολής από δεκάδες στόχους εντός Ιράν, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος δώσει εντολή για πλήγματα. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει τουλάχιστον δώδεκα επιθετικά μαχητικά F-15E στην περιοχή, ενισχύοντας τον αριθμό των βομβαρδιστικών που επιχειρούν από χερσαίες βάσεις, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν ότι βρίσκονται στην ίδια θέση σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία όπου είχαν αναπτυχθεί κατά την «Επιχείρηση Midnight Hammer» τον Ιούνιο του 2025.

ΗΠΑ: Σήμα ετοιμότητας, αλλά και παράθυρο διπλωματίας

Δεδομένα από ιχνηλάτηση πτήσεων δείχνουν ότι οι ΗΠΑ μετακινούν επιπλέον αεροσκάφη, προηγμένα μαχητικά και ιπτάμενα τάνκερ, πιο κοντά ή και εντός της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Ιράν. Ταυτόχρονα, το Πεντάγωνο έχει αποστείλει πρόσθετα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και THAAD, θωρακίζοντας τους περίπου 30.000 έως 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες που ήδη βρίσκονται ανεπτυγμένοι εκεί απέναντι σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Παρά την εντυπωσιακή στρατιωτική κινητοποίηση, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει στρατιωτική δράση ούτε έχει επιλέξει κάποια από τις επιλογές που του έχει παρουσιάσει το Πεντάγωνο, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι παραμένει ανοιχτός σε μια διπλωματική λύση, γράφουν οι New York Times.

Την ίδια στιγμή, αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που εδρεύουν στις ΗΠΑ έχουν τεθεί σε υψηλότερο του συνηθισμένου επίπεδο ετοιμότητας, μετά το αίτημα του προέδρου για στρατιωτικές επιλογές ως απάντηση στη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν πριν από περίπου τρεις εβδομάδες.