Το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής εμπλοκής με απρόβλεπτες διαστάσεις επανέφερε στο προσκήνιο ο Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποιώντας σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε πως μια πανίσχυρη ναυτική δύναμη βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή, κλιμακώνοντας την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στο ιρανικό καθεστώς.

Πιο ισχυρή δύναμη από εκείνη της Βενεζουέλας

Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή ο ηγέτης των ΗΠΑ, η κινητοποίηση αυτή δεν έχει προηγούμενο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως η αρμάδα που κατευθύνεται προς το Ιράν είναι αριθμητικά και επιχειρησιακά ανώτερη από εκείνη που είχε επιστρατευτεί στην κρίση της Βενεζουέλας, θέλοντας να καταστήσει σαφές το μέγεθος της απειλής.

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου είναι ξεκάθαρο: η διπλωματία έχει συγκεκριμένο ορίζοντα. «Αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία (με το Ιράν), αυτό είναι καλό… Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε ο πρόεδρος, αφήνοντας την επόμενη κίνηση των αμερικανικών δυνάμεων να εξαρτάται από τη στάση που θα τηρήσει η Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.