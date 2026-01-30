Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε σήμερα στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν να διαδραματίσει ρόλο «μεσολαβητή» μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, καθώς οξύνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με απειλές για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση και άμεση ιρανική απάντηση.

«Στη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας ο πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ το Ιράν και των ΗΠΑ προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση και να επιλυθούν τα προβλήματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία.

Από την πλευρά του ο Πεζεσκιάν εκτίμησε ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να σταματήσει τις απειλές περί στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν προκειμένου να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, επεσήμανε η ιρανική προεδρία.

«Η επιτυχία οποιασδήποτε διπλωματικής πρωτοβουλίας εξαρτάται από την καλή θέληση των ενδιαφερόμενων πλευρών και την αποχή από εχθρικές και απειλητικές κινήσεις και ενέργειες στην περιοχή», σημείωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη συνομιλία του με τον Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, ο Τούρκος πρόεδρος πιέζει επίσης για τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνόδου ΗΠΑ- Ιράν- Τουρκίας.

Στο μεταξύ σήμερα το πρωί έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Ο Αραγτσί αναμένεται να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους σήμερα στις 12:45.

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, επιθυμεί να αποφύγει με οποιοδήποτε κόστος μια στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή της, η οποία κινδυνεύει να προκαλέσει νέο μεταναστευτικό κύμα και να δημιουργήσει μια νέα σύγκρουση στην περιοχή, μετά τη Συρία.

Παράλληλα η Τουρκία διατηρεί στενές εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και απαγόρευσε τη διοργάνωση οποιασδήποτε κινητοποίησης υποστήριξης προς τους Ιρανούς διαδηλωτές στις αρχές του έτους.

Για προληπτικούς λόγους η Άγκυρα προετοιμάζεται «να ενισχύσει την ασφάλεια στα σύνορά της» με το Ιράν, δήλωσε στο AFP ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος.

Ήδη η Τουρκία έχει κατασκευάσει έναν τοίχο μήκους 380 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων, «αλλά αυτό δεν αρκεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο τοίχος, ενισχυμένος με αγκαθωτό σύρμα και τάφρους όπου ο τουρκικός στρατός περιπολεί 24 ώρες το 24ωρο, κατασκευάσθηκε για να περιορίσει τις διελεύσεις μεταναστών προερχόμενων από το Ιράν και το Αφγανιστάν και την διακίνηση των ναρκωτικών.

Στο απόγειο των διαδηλώσεων στο Ιράν δεν παρατηρήθηκε κάποια αξιοσημείωτη αύξηση των μεταναστευτικών ροών, όμως τυχόν αμερικανικά πλήγματα ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα.