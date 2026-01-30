Η Ρωσία εντείνει σταδιακά την πίεση στο μέτωπο της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ουκρανίας, εκμεταλλευόμενη τα κενά στην άμυνα του Κιέβου και τη χρόνια έλλειψη στρατιωτικού προσωπικού. Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, μικρές αλλά σταθερές προωθήσεις ρωσικών δυνάμεων δημιουργούν ανησυχία για το αν η Ουκρανία μπορεί να κρατήσει μια γραμμή άμυνας που εκτείνεται σε εκατοντάδες μίλια.

Τέσσερα χρόνια πολέμου έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα και την αντοχή της Ουκρανίας, με τις ουκρανικές μονάδες να παραδέχονται ότι συχνά είναι «συνεχώς λίγες σε ανθρώπινο δυναμικό». Παρά τις νέες αμυντικές γραμμές που έχουν στηθεί στη Ζαπορίζια, το Κίεβο αναγκάζεται να μετακινεί μονάδες σαν «πυροσβέστες» από το ένα σημείο του μετώπου στο άλλο, για να σβήνει κάθε φορά την επόμενη ρωσική επίθεση.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι ρωσικές δυνάμεις δοκιμάζουν συνεχώς την ουκρανική άμυνα με μικρές διεισδύσεις και επιθέσεις με drones, αναζητώντας αδύναμα σημεία για να πετύχουν τοπικές προωθήσεις. Αυτές οι επιθέσεις δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε στρατηγική ανατροπή, αλλά αθροιστικά δίνουν στη Μόσχα την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο.

Η Ουκρανία ανάμεσα σε νέες γραμμές άμυνας και ειρηνευτικές συνομιλίες

Το Κίεβο επενδύει σε νέα οχυρωματικά έργα, με αντιαρματικές τάφρους, συρματοπλέγματα και αναχώματα, ώστε να επιβραδύνει κάθε νέα προέλαση της Ρωσίας προς κρίσιμες πόλεις της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Την ίδια ώρα, η ουκρανική ηγεσία προσπαθεί να κρατήσει «αρκετό έδαφος» ώστε να μη βρεθεί με αποδυναμωμένη διαπραγματευτική θέση στις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και άλλων διεθνών παικτών, γράφουν οι New York Times.

Παρά τις απώλειες και την κούραση, η Ουκρανία δεν δείχνει διατεθειμένη να αποδεχθεί μια ρωσική «ντε φάκτο» νίκη στο μέτωπο, ποντάροντας σε ενισχύσεις, διεθνή βοήθεια και την αποτελεσματικότητα των νέων αμυντικών γραμμών. Ωστόσο, όσο η Ρωσία συνεχίζει να «βρίσκει τα κενά» στο μέτωπο, ο κίνδυνος μιας αιφνίδιας κατάρρευσης σε επιμέρους τομείς παραμένει στο τραπέζι.