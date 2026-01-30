«Ο Άρης μπορεί να περιμένει, η ανθρωπιά όχι». Αυτή ήταν η αιχμηρή απάντηση που έδωσε ο Πέδρο Σάντσεθ στον Έλον Μασκ, τονίζοντας πως οι ανάγκες της ανθρωπιάς προηγούνται των διαστημικών φιλοδοξιών για τον Άρη. Η παρέμβαση του Ισπανού πρωθυπουργού ήρθε ως απάντηση στα επικριτικά σχόλια του Μασκ για τη νέα πολιτική της Ισπανίας, η οποία προβλέπει τη χορήγηση νόμιμων εγγράφων σε εκατοντάδες χιλιάδες παράτυπους μετανάστες.

«Ουάου», έγραψε ο Μασκ στο Χ απαντώντας στα σχόλια ενός χρήστη ο οποίος εκτίμησε ότι η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης, που μπορεί να οδηγήσει στη νομιμοποίηση περίπου 500.000 μεταναστών, είναι «εκλογικό κόλπο».

«Η λογική είναι απλή: νομιμοποιείς μισό εκατομμύριο ανθρώπους, επιταχύνεις την πρόσβασή τους στην ιθαγένεια (μια διαδικασία η οποία για πολλούς μπορεί να διαρκέσει μόλις δύο χρόνια) κι έτσι θα έχεις ουσιαστικά εισαγάγει ένα μεγάλο εκλογικό μπλοκ που θα είναι πιστό και θα έχει υποχρέωση στην αριστερά», σχολίασε ο χρήστης με το όνομα “Ian Miles Cheong” στο Χ.

«Ο Άρης μπορεί να περιμένει, η ανθρωπιά όχι», απάντησε ο Σάντσεθ στον Μασκ, μια αναφορά στη φιλοδοξία του πολυδισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της SpaceX να αποικίσει τον Άρη.

Υπέρμαχος της πολιτικής υποδοχής των μεταναστών, κυρίως για οικονομικούς λόγους, η κυβέρνηση Σάντσεθ διατηρεί διαφορετική στάση στο θέμα της μετανάστευσης από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Την Τρίτη η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδιο για την παροχή νόμιμων εγγράφων σε παράτυπους μετανάστες που ζουν στη χώρα τουλάχιστον πέντε μήνες και έφτασαν εκεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2025, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούν να εργαστούν σε οποιονδήποτε τομέα, οπουδήποτε στη χώρα. Στόχος είναι η υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της Ισπανίας, η οποία έφτασε το 2,8% το 2025.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το μέτρο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, με τον επικεφαλής του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό να κάνει λόγο για μια «παράλογη» πολιτική.

Από την πλευρά του, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στην Ισπανία, κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι «αντικαθιστά» τους Ισπανούς τους οποίους «απεχθάνεται».