Η Ζακλίν ήταν μόλις 18 ετών, ανερχόμενο μοντέλο και βασίλισσα ομορφιάς, η εν ενεργεία Miss North Miami, όταν στάλθηκε στο σπίτι ενός αγνώστου για μια υποτιθέμενη «φωτογράφιση». Ο άνδρας αυτός ήταν ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος, Κρίστοφερ Γουάιλντερ, γνωστός αργότερα ως ο «δολοφόνος των βασιλισσών ομορφιάς».

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν ξεκινήσει ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκληματικά ξεσπάσματα στην ιστορία των ΗΠΑ, η Ζακλίν βρέθηκε μόνη μαζί του στο σπίτι του στη Φλόριντα. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, ο Γουάιλντερ άρχισε να την πιέζει να ποζάρει σε όλο και πιο προκλητικές φωτογραφίες. Εκείνη αρνήθηκε και η συνάντηση έληξε απότομα, όχι όμως πριν της απευθύνει μια ανατριχιαστική προειδοποίηση: «Να προσέχεις, υπάρχουν πολλοί τρελοί εκεί έξω».

Στο νέο podcast true crime «Catching Evil», η Ζακλίν αποκαλύπτει πως μέχρι σήμερα νιώθει ευγνωμοσύνη που επέζησε από τη συνάντηση με την προσωποποίηση του κακού. «Είναι αδιανόητο πόσο κοντά έφτασα. Το απόλυτο κακό», λέει, περιγράφοντας το σοκ του να αντικρίζεις την απανθρωπιά τόσο κοντά και να γλιτώνεις από θαύμα.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του podcast, η ζωή της πιθανότατα σώθηκε χάρη στο έντονα ροζ κάμπριο Porsche που οδηγούσε. Το αυτοκίνητο ήταν τόσο χαρακτηριστικό, που ο Γουάιλντερ δεν τόλμησε να ρισκάρει να το θυμούνται οι γείτονες. Ούτε το όχημα, ούτε τη νεαρή γυναίκα που το οδηγούσε.

Αστυνομικοί που ερεύνησαν αργότερα το σπίτι του δολοφόνου ανακάλυψαν έναν μυστικό χώρο βασανιστηρίων με αλυσίδες, φίμωτρα και ίχνη αίματος. Ο Γουάιλντερ προσέγγιζε γυναίκες δίνοντάς τους υποσχέσεις καριέρας στο μόντελινγκ, χρησιμοποιούσε φωτογραφίες για εκβιασμό και εμπνεόταν, όπως αποκαλύφθηκε, από το μυθιστόρημα «Ο Συλλέκτης», το οποίο φαίνεται πως αποτέλεσε οδηγό για τη δράση του.

Επισήμως έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε εννέα γυναίκες, αν και οι Αρχές πιστεύουν πως τα θύματα ήταν πολύ περισσότερα. Τρεις γυναίκες κατάφεραν να ξεφύγουν, παρά τα βασανιστήρια που υπέστησαν.

Ο Γουάιλντερ σκοτώθηκε το 1984 σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς στο Νιου Χάμσαϊρ. Το podcast φωτίζει επίσης σοκαριστικές καταγγελίες της συζύγου του, η οποία είχε προειδοποιήσει την αστυνομία για τη βίαιη φύση του και για απόπειρες δολοφονίας εναντίον της, προειδοποιήσεις που, τραγικά, αγνοήθηκαν.

Η ιστορία της Ζακλίν και των άλλων γυναικών δεν είναι απλώς μια καταγραφή φρίκης, αλλά μια υπενθύμιση του πόσο λεπτή μπορεί να είναι η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και της δύναμης εκείνων που επέζησαν για να μιλήσουν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.