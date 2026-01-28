Ο κύριος υποψήφιος για τη θέση του πρωθυπουργού στο Ιράκ, ο Νούρι αλ-Μαλίκι, κατήγγειλε σήμερα την ανάμιξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα βοηθήσουν άλλο τη χώρα», αν ο Μαλίκι επιστρέψει στην εξουσία.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την κατάφωρη αμερικανική ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράκ», έγραψε στο X επικρίνοντας μια «παραβίαση» του «δημοκρατικού συστήματος» που εγκαθιδρύθηκε στο Ιράκ μετά την αμερικανική επέμβαση του 2003.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι θα εργασθεί «μέχρι τέλους υπέρ των πιο υψηλών συμφερόντων του ιρακινού λαού».

«Άκουσα να λένε ότι αυτή η μεγάλη χώρα, το Ιράκ, θα μπορούσε να κάνει μια πολύ κακή επιλογή επανατοποθετώντας τον Νούρι αλ-Μαλίκι στη θέση του πρωθυπουργού», είχε δηλώσει χθες, Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος.

«Την τελευταία φορά που ο Μαλίκι ήταν στην εξουσία, η χώρα βυθίσθηκε στη φτώχεια και στο απόλυτο χάος. Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί ξανά», υπογράμμισε προσθέτοντας ότι «εξαιτίας των παράλογων πολιτικών και ιδεολογιών του, αν εκλεγεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα βοηθούν πλέον το Ιράκ».

Ο 75χρονος Μαλίκι έλαβε το Σάββατο την υποστήριξη της κύριας σιιτικής συμμαχίας της χώρας, του Συντονιστικού Πλαισίου, η οποία έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και διατηρεί δεσμούς με την Τεχεράνη, ώστε να ξαναγίνει πρωθυπουργός.

Είχε εγκαταλείψει την εξουσία το 2014 υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, η οποία τον θεωρούσε υπερβολικά προσκείμενο στο Ιράν.

Ενδεχόμενη ανάδειξή του στην πρωθυπουργία δημιουργεί ανησυχίες στο υψηλότερο επίπεδο στην Ουάσινγκτον, όπου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Κυριακή κατά του σχηματισμού μιας φιλοϊρανικής κυβέρνησης στο Ιράκ.