Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να αναστείλουν την υποστήριξή τους προς το Ιράκ, σε περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός Νούρι αλ Μάλικι, που στηρίζεται από σιιτικά κόμματα με δεσμούς στην Τεχεράνη, επανέλθει στην εξουσία.

«Άκουσα να λένε ότι αυτή η μεγάλη χώρα, το Ιράκ, θα μπορούσε να κάνει μια πολύ κακή επιλογή επανατοποθετώντας τον Νούρι αλ Μάλικι στη θέση του πρωθυπουργού», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social.

«Την τελευταία φορά που ο Μάλικι ήταν στην εξουσία, η χώρα βυθίστηκε στη φτώχεια και το απόλυτο χάος. Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί ξανά», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «λόγω των παράλογων πολιτικών και ιδεολογιών του, εάν εκλεγεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα βοηθήσουν πλέον το Ιράκ».

Ο Μάλικι, εξέχουσα μορφή στην πολιτική ζωή του Ιράκ, έλαβε το Σάββατο την υποστήριξη της κύριας σιιτικής συμμαχίας της χώρας, του Συντονιστικού Πλαισίου, η οποία έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και έχει διάφορες διασυνδέσεις με την Τεχεράνη, για να αναλάβει εκ νέου την πρωθυπουργία στη χώρα αυτή της Μέσης Ανατολής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα σημαντικό μέσο άσκησης πίεσης στο Ιράκ. Ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας βάσει μιας συμφωνίας του 2003, που επιτεύχθηκε μετά την αμερικανική εισβολή και την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν.

Ο νυν πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο οποίος βρίσκεται στη θέση αυτή από το 2022, κέρδισε την αμερικανική εμπιστοσύνη καθώς επικεντρώθηκε στη μείωση της βίας των ενόπλων σιιτικών ομάδων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, την οποία η Ουάσινγκτον δεν θέλει να δει να αναζωπυρώνεται.

Το ιρακινό κοινοβούλιο ανέβαλε σήμερα την εκλογή του αρχηγού του κράτους κατόπιν αιτήματος των δύο μεγαλύτερων κουρδικών κομμάτων, τα οποία ζήτησαν περισσότερο χρόνο ώστε να συμφωνήσουν στο όνομα ενός υποψηφίου, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων INA.

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα καταμερισμού της εξουσίας στο Ιράκ, η θέση του πρωθυπουργού ανατίθεται σε σιίιτη, η προεδρία του κοινοβουλίου σε σουνίτη και η προεδρία της Δημοκρατίας, θέση εθιμοτυπικού χαρακτήρα, σε Κούρδο.