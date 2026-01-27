Με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επέλεξε να απευθυνθεί στη γλώσσα μας για να αναδείξει τη σημασία της οριστικής σύναψης της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της χώρας του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά από έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων που κράτησε πάνω από 20 χρόνια, η συμφωνία αυτή αποτελεί πλέον γεγονός, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή οικονομικής κυριαρχίας.

«Ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μας»

Στο μήνυμά του, ο Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την ευρωπαϊκή ηγεσία για το εποικοδομητικό πνεύμα που επέδειξε όλο αυτό το διάστημα. «Η σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ σήμερα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μας», ανέφερε ο Ινδός ηγέτης, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς και θα φέρει πολυάριθμες ευκαιρίες για τους λαούς των δύο πλευρών.

Η επισημοποίηση της συμφωνίας έγινε στο Νέο Δελχί, όπου ο κ. Μόντι υποδέχθηκε την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. «Στον κόσμο λένε ότι είναι η συμφωνία όλων των συμφωνιών», δήλωσε χαρακτηριστικά λίγο πριν τη συνάντησή τους, δίνοντας έμφαση στο μέγεθος της εμπορικής σύνδεσης που επιτεύχθηκε.

Γεωπολιτική ασπίδα απέναντι σε Κίνα και ΗΠΑ

Η χρονική στιγμή της υπογραφής δεν είναι τυχαία. Μέσα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, η σύμπλευση Ινδίας και Ευρώπης λειτουργεί ως προστασία από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τις αναταράξεις που προκαλεί ο δασμολογικός πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με αναλυτές, η συμφωνία επιτρέπει στα δύο μέρη να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους και να ενισχύσουν την εφοδιαστική αλυσίδα τους.

Ο Ινδός πρωθυπουργός κατέληξε στο μήνυμά του επισημαίνοντας ότι αυτή η εταιρική σχέση αποτελεί τη βάση για ένα «ευημερούν μέλλον», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Νέου Δελχί να καταστεί στρατηγικός εταίρος της Ευρώπης σε μόνιμη βάση.