Μπορεί η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ να έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και στην ηλεκτροδότηση εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, ωστόσο για πολλούς ήταν επίσης μια ευκαιρία να απολαύσουν το χιονισμένο τοπίο.

Η καταιγίδα «έθαψε» τη Βοστόνη κάτω από 51 εκατοστά χιονιού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το σφοδρότερο πλήγμα δέχτηκαν οι παράκτιες ζώνες και οι κομητείες Γούστερ και Μίντλσεξ στα δυτικά, όπου το ύψος του χιονιού άγγιξε ή και ξεπέρασε τα 56 εκατοστά.

Πολλοί κάτοικοι της Βοστόνης αψήφησαν το κρύο και βγήκαν έξω για να παίξουν με το χιόνι, ενώ έκαναν ακόμα και snowboard στη μέση του δρόμου.

