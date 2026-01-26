Η κυκλοφοριακή συμφόρηση γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη στη μεγαλούπολη του Λος Άντζελες. Οι κάτοικοι της πόλης θα είναι σύντομα σε θέση να «υπερβούν» το διαβόητο μποτιλιάρισμα των αυτοκινητοδρόμων, πετώντας στον ουρανό.

Η Archer Aviation έχει επιλεγεί ως η κορυφαία επιλογή για τις συγκοινωνίες στο Λος Άντζελες ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Η εταιρεία προσφέρει σύντομες πτήσεις σε κόστος περίπου ίδιο με αυτό της Uber Black. Διαθέτει στόλο αεροσκαφών που κινούνται με μπαταρία και μπορούν να μειώσουν ένα οδικό ταξίδι 90 λεπτών σε μια πτήση 5 λεπτών, σύμφωνα με τον Adam Goldstein, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. «Όσον αφορά τις αεροπορικές συγκοινωνίες, αυτό είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα που συμβαίνουν στον κλάδο», δήλωσε ο Goldstein στην εφημερίδα California Post.

Η LA28 – η Οργανωτική Επιτροπή του Λος Άντζελες για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2028 – ονόμασε τον Μάιο την Archer Aviation τον επίσημο πάροχο αεροπορικών ταξί για την ολυμπιακή αποστολή των ΗΠΑ και ολόκληρη τη διοργάνωση. Έκτοτε, η εταιρεία έχει κλείσει συμφωνίες για βασικές εγκαταστάσεις και απέκτησε το αεροδρόμιο Hawthorne, μόλις δύο μίλια από το αεροδρόμιο LAX και το στάδιο SoFi στο Inglewood, ως κόμβο της.

Σε φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν αποκλειστικά στην The California Post, τα οχήματα μοιάζουν με υπερμεγέθη drones με φτερά. Τα αεροσκάφη έχουν σχεδιαστεί για να πετούν περίπου στο ίδιο υψόμετρο με ένα ελικόπτερο, μεταξύ 1.500 και 2.000 ποδιών. Αλλά σε αντίθεση με τα ελικόπτερα, τα οποία χρησιμοποιούν έναν μόνο μεγάλο έλικα και κάνουν τον κλασικό ήχο «wop wop», τα αεροπλάνα της Archer βασίζονται σε πολλαπλούς μικρούς έλικες που παράγουν μόνο ένα απαλό σφύριγμα. Το αποτέλεσμα, είπε ο Goldstein, είναι μια πιο αθόρυβη πτήση που είναι πιο εύκολο να ενσωματωθεί στον «πολυσύχναστο» εναέριο χώρο της πόλης. «Το μέγεθος αυτών των αεροπλάνων πλησιάζει πιο κοντά στο μέγεθος ενός αυτοκινήτου παρά στο μέγεθος ενός αεροσκάφους τύπου 787», είπε ο Goldstein, σημειώνοντας ότι ένα αεροσκάφος με πληρότητα σε επιβαίνοντες ζυγίζει σχεδόν 3 τόνους – περίπου το ίδιο με ένα Tesla Model X – και έχει διπλάσια διάρκεια ζωής μπαταρίας.

Κάθε ένας από τους μίνι-ιπτάμενους γίγαντες κοστίζει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια για να κατασκευαστεί, με μια τεράστια εγκατάσταση στην Ατλάντα να χειρίζεται την παραγωγή πλήρους κλίμακας. Οι επιβάτες θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις πτήσεων μέσω της εφαρμογής Archer. Οι τιμές είναι σχεδόν παρόμοιες με την παραγγελία ενός Uber Black – καθιστώντας το προσβάσιμο στους πολίτες του Λος Άντζελες που θέλουν να πετάξουν πάνω από τον αυτοκινητόδρομο 405, είπε ο Goldstein. Για παράδειγμα, ένα Uber Black από το LAX προς το στάδιο LA Memorial Coliseum, όπου διεξάγονται οι ολυμπιακοί αγώνες, κοστίζει κάτι λιγότερο από 100 δολάρια. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει τις πρώτες δοκιμές ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης σε πόλεις σε όλη τη χώρα μέσω του Πιλοτικού Προγράμματος Ενσωμάτωσης eVTOL, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να δοκιμάζει με ασφάλεια τα ιπτάμενα ταξί και να χτίζει την εμπιστοσύνη του κοινού πριν από την ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα.

Η Archer, μαζί με μια σειρά από άλλες εταιρείες, θα ξεκινήσει δοκιμαστικές πτήσεις αυτό το καλοκαίρι στο Χάντινγκτον Μπιτς και σε άλλες πιλοτικές πόλεις. Οι πρώτες εμπορικές διαδρομές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν λίγο μετά, εν αναμονή της έγκρισης της κυβέρνησης. Αλλά δεν ήταν όλες οι πτήσεις ομαλές. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών και οι επικριτές των ιπτάμενων μέσων μαζικής μεταφοράς έχουν αντιδράσει, καταθέτοντας μια πρόταση με τίτλο «Σταματήστε τα Ιπτάμενα Ταξί στη Νότια Καλιφόρνια», στο πλαίσιο της οποίας τα εν λόγω αεροσκάφη χαρακτηρίζονται άκρως θορυβώδη. Επίσης, οι επικριτές ισχυρίζονται ότι αυτά τα ιπτάμενα ταξί πετούν πολύ χαμηλά, σημειώνοντας παράλληλα ότι η τοπική κοινότητα δεν συμμετέχει καθόλου, με κανέναν τρόπο, στο έργο αυτό. Ο Goldstein, ωστόσο, συγκρίνει τον σκεπτικισμό που εκφράζουν οι επικριτές, με τους φόβους που είχαν αρχικά εκφραστεί για τα αυτό-οδηγούμενα αυτοκίνητα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post.