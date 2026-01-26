Στη διάψευση των καταγγελιών περί ενδοοικογενειακής βίας, προχώρησε η σύζυγος του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. Πρόκειται για καταγγελίες στις οποίες προέβη δημόσια η γνωστή και πλέον καταζητούμενη από την αστυνομία «Annie Αλεξούι», δημοσιεύοντας φερόμενα νοσοκομειακά έγγραφα στα οποία γίνεται λόγος για περιστατικό ξυλοδαρμού και ενδοοικογενειακής βίας, συνδέοντάς τα με τον δήμαρχο Πάφου και τη σύζυγό του.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λουίζα Ανδρέου διαψεύδει τα όσα δημοσιοποίησε η πλέον καταζητούμενη, κάνοντας λόγο, όπως γράφει και το sigmalive.com, για ψευδείς καταγγελίες που έχουν σκοπό να πλήξουν πολιτικά τον δήμαρχο Πάφου.

«Η οικογένειά μου δέχεται μια συντονισμένη επίθεση, προφανώς για να πληγεί πολιτικά ο σύζυγός μου. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να παρέμβω δημόσια για να διαφυλάξω την οικογένειά μου από κακία και κουτσομπολιά. Θέλω να πω ότι ούτε προστασία χρειάζομαι, ούτε αυτόκλητους προστάτες γεμάτους σκοπιμότητες. Όλοι όσοι πραγματικά με ξέρουν, στον εργασιακό μου χώρο, στην ευρύτερη οικογένειά μας, οι φίλοι μας, ξέρουν ότι δεν είμαι θύμα και δεν έχω φόβο. Ζούμε αρμονικά με τον σύζυγό μου εδώ και 20 χρόνια».

Διαβεβαιώνει, μάλιστα, ότι ο κύριος Φαίδωνος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αξιοπρεπής και έντιμος, και είναι πραγματικά περήφανη γι’ αυτόν και για τις μάχες που δίνει. «Ζητώ από όλους να αφήσουν τα πολιτικά παιχνίδια μακριά από εμένα και την οικογένειά μου», καταλήγει η ανάρτηση.