Ξεκίνησε σήμερα στη Μιανμάρ η τρίτη και τελευταία φάση των βουλευτικών εκλογών, που αναμένεται να σφραγίσει μια σαρωτική νίκη για το βασικό προσκείμενο στον στρατό κόμμα, με τις κάλπες να έχουν επικριθεί ως ελιγμός της χούντας για να εδραιώσει την εξουσία της πέντε χρόνια μετά το πραξικόπημά της.

Μετά την ανεξαρτησία της το 1948, η Μιανμάρ δεν είχε γνωρίσει παρά στρατιωτικά καθεστώτα πριν οι στρατηγοί παραχωρήσουν τη θέση σε μια πολιτική κυβέρνηση για μια δεκαετία μεταρρυθμίσεων και αισιοδοξίας. Αυτή η δημοκρατική παρένθεση έκλεισε το 2021 με στρατιωτικό πραξικόπημα και τη σύλληψη της πρώην ηγέτιδας και βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι, που βύθισε τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας σε εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση.

Μία εβδομάδα πριν από την πέμπτη επέτειο του πραξικοπήματος, η τρίτη και τελευταία φάση των βουλευτικών εκλογών, που έγιναν σε διάστημα ενός μήνα, ξεκίνησε σήμερα σε δεκάδες εκλογικά τμήματα. Η χούντα παρουσιάζει τις εκλογές ως επιστροφή στη δημοκρατία, παρόλο που δεν μπορούν να διεξαχθούν στις τεράστιες περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες και το κόμμα της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, που παραμένει φυλακισμένη, έχει διαλυθεί.

Μιλώντας από εκλογικό τμήμα στη Μανταλέι, ο ηγέτης της χούντας Μιν Αούνγκ Χλαίνγκ είπε τους δημοσιογράφους ότι αυτές οι εκλογές είναι «ο δρόμος που επέλεξε ο λαός», ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, «μπορεί να υποστηρίξει όποιον θέλει».

Στις δύο πρώτες φάσεις των εκλογών, το Κόμμα Ένωσης, Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης (USDP), το οποίο οι ειδικοί θεωρούν πολιτικό βραχίονα της χούντας, κέρδισε πάνω από το 85% των εδρών στην κάτω βουλή και τα δύο τρίτα των εδρών στην άνω βουλή.

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, αλλά το προσκείμενο στον στρατό κόμμα θα μπορούσε να κηρύξει νίκη ακόμα και αύριο.