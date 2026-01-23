Ένα καλοδιατηρημένο πιστόλι, που φέρεται να χρονολογείται από την εποχή του Αλ Καπόνε, εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα στους τοίχους ιστορικού αποστακτηρίου στην περιοχή του Σικάγο, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Το αποστακτήριο φέρεται να λειτουργούσε στο παρελθόν ως παράνομο «speakeasy» υπό τον διαβόητο αρχινονό της μαφίας.

Όπως δήλωσε ο Άντριου Χάουελ, ιδρυτής του εστιατορίου Dead Drops Spirit στο Thornton Distillery Company, το πιστόλι Colt του 1908 μαζί με τη θήκη του βρέθηκαν μέσα σε έναν κρυφό αεραγωγό στις κατακόμβες του ζυθοποιείου. Σύμφωνα με το Fox 32, το όπλο ήταν επιχρωμιωμένο και, τη στιγμή που ανακαλύφθηκε, ήταν πλήρως γεμισμένο.

Ο Χάουελ ανέφερε ότι το όπλο μοιάζει απόλυτα με τα πιστόλια Colt που προτιμούσαν ο Αλ Καπόνε και οι άνδρες του. «Προσπαθούμε απλώς να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτό. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για πιστόλι της εποχής του Καπόνε και ότι συνδέεται με ανθρώπους εκείνων των χρόνων», δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Fox.

Από την πλευρά του, ο Άρι Κλάφτερ, επικεφαλής αποσταγματοποιός του ζυθοποιείου, ανέφερε ότι εδώ και χρόνια κυκλοφορούσαν λαϊκές ιστορίες και φήμες για το τι συνέβαινε στο αποστακτήριο κατά τη δεκαετία του 1920, όταν κυριαρχούσε ο Καπόνε. «Το μέρος πέρασε στα χέρια του Καπόνε και του συνδικάτου του Σικάγο και από εκείνη την περίοδο φαίνεται να προέρχεται και αυτό το όπλο», δήλωσε στο WGN.

Ο Αλ Καπόνε

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπήρχαν αφηγήσεις πως οι υπόγειες κατακόμβες ήταν χώρος όπου ο Καπόνε οδηγούσε ανθρώπους, ωστόσο πάντα αντιμετώπιζαν αυτές τις ιστορίες με επιφύλαξη, καθώς οι διαθέσιμες ιστορικές πηγές για την περιοχή είναι περιορισμένες. «Το να βλέπεις όμως κάτι πραγματικό, από εκείνη την εποχή, δίνει νέα πνοή σε αυτές τις ιστορίες που ακούμε εδώ και χρόνια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το Thornton Distillery Company στεγάζεται στο παλαιότερο σωζόμενο πρώην ζυθοποιείο σε ολόκληρη την πολιτεία του Ιλινόις, όπως αναφέρει η nypost. Οι κατακόμβες του χώρου φιλοξενούν σήμερα το λεγόμενο Artisan Well, ένα σημείο ιδιαίτερα δημοφιλές στους επισκέπτες για φωτογραφίες.

Μετά την ανακάλυψη, οι υπεύθυνοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Σύμφωνα με τον Χάουελ, το όπλο δεν ταυτοποιήθηκε με κανένα καταγεγραμμένο όπλο στα συστήματα των Αρχών. Αφού ελέγχθηκε και εκκαθαρίστηκε, παραδόθηκε εκ νέου στο αποστακτήριο.

Τέλος, ο Χάουελ ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους αποκατάστασης του πιστολιού στην αρχική του κατάσταση, ώστε να εκτεθεί μαζί με άλλα συλλεκτικά αντικείμενα στο Thornton Distillery Company.