Η Τουρκία πλησιάζει στην παραλαβή των πρώτων μαχητικών Eurofighter Typhoon, μετά από τριμερείς συνομιλίες υψηλού επιπέδου ανάμεσα σε Άγκυρα, Κατάρ και Ηνωμένο Βασίλειο που πραγματοποιήθηκαν στη Ντόχα. Οι επαφές επιβεβαιώνουν ότι το φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας μπαίνει στην τελική ευθεία.

Στις συνομιλίες συμμετείχε ο αρχηγός της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγός Ζιγιά Τζεμάλ Καντιόγλου, με αντικείμενο τη διαδικασία προμήθειας των Eurofighter, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την υπογραφή συμφωνίας ύψους περίπου 8 δισ. λιρών με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά 20 Eurofighter Typhoon, ενώ η Τουρκία σχεδιάζει επιπλέον την απόκτηση 12 μεταχειρισμένων αεροσκαφών από το Κατάρ και 12 από το Ομάν.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ η εκπαίδευση Τούρκων πιλότων έχει ήδη ξεκινήσει.

Τουρκία: Από τα F-16 και τα F-35 στο ευρωπαϊκό Eurofighter

Το ενδιαφέρον της Τουρκίας για το Eurofighter δεν είναι νέο. Εμφανίστηκε ήδη από το 2022, όταν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την αγορά F-16 βάλτωσαν, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στην Άγκυρα.

Παρότι στα τέλη του 2024 η Τουρκία κατέληξε σε συμφωνία ύψους 7 δισ. δολαρίων για την αγορά 40 F-16, οι συζητήσεις συνοδεύτηκαν από ενστάσεις για το κόστος και από το διαρκές αίτημα της Άγκυρας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35.

Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το αμερικανικό πρόγραμμα το 2019, μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Έκτοτε, η τουρκική ηγεσία χαρακτηρίζει την απόφαση άδικη και ελπίζει σε ανατροπή της, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία.