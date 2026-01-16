Σε τροχιά εκλογών εισέρχεται η Ουγγαρία, με τον Βίκτορ Όρμπαν να θέτει ως κεντρικό άξονα της ατζέντας του την αντίθεση στη δέσμη οικονομικής βοήθειας της ΕΕ προς το Κίεβο. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός προανήγγειλε τη δημιουργία μιας «εθνικής διακήρυξης», επιδιώκοντας να νομιμοποιήσει πολιτικά την άρνησή του για παροχή περαιτέρω κονδυλίων στη γειτονική χώρα, η οποία τελεί υπό ρωσική εισβολή.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μη δείχνει να οδεύει προς το τέλος του και την οικονομία της Ουγγαρίας σε στασιμότητα, ο Όρμπαν έχει σχεδιάσει τις εκλογές ώστε να αποτελέσουν επιλογή ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη, παρουσιάζοντας την Ουκρανία σαν να μην αξίζει τη στήριξη και την κυβέρνησή του σαν το μοναδικό μέσο προστασίας απέναντι στη σύγκρουση και στις συνέπειές της για την οικονομία.

Από τον περασμένο χρόνο προεκλογικές αφίσες του κόμματος Fidesz του Όρμπαν επιχειρούν να συνδέσουν τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ με τις Βρυξέλλες και την Ουκρανία, υποδηλώνοντας ότι η ψήφος για το κόμμα του, το Tisza, ισοδυναμεί με ψήφο στα άρματα μάχης και τον πόλεμο.

Η προεκλογική εκστρατεία του Όρμπαν απευθύνεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, κυρίως στους ψηφοφόρους αγροτικών περιοχών και αντανακλά παλαιότερες αντιμεταναστευτικές εκστρατείες του, καθώς οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν το Tisza να προηγείται του Fidesz στην πρόθεση ψήφου.

Λεπτομέρειες για τη «διακήρυξη» δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά φαίνεται ότι αυτή σχεδιάζεται σαν ένα ανεπίσημο δημοψήφισμα με τη μορφή ψηφοδελτίων που θα αποστέλλονται στους πολίτες.

«Όλοι θα λάβουν αυτή (την εθνική διακήρυξη) και θα έχουν την ευκαιρία να πουν ”Όχι” και να πουν, μαζί με την κυβέρνηση, ότι δεν θα πληρώσουμε», δήλωσε σήμερα ο Όρμπαν στο κρατικό ραδιόφωνο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι είναι φιλοουκρανική.

Ο Όρμπαν δήλωσε, χωρίς να επικαλεστεί κανένα στοιχείο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκήσει πίεση στην Ουγγαρία να στείλει τους νέους της να πολεμήσουν στην Ουκρανία, «και υπάρχει δικαιολογημένος φόβος ότι οι φιλοουκρανικές δυνάμεις θα ενδώσουν στις πιέσεις των Βρυξελλών».

Ο Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι το Tisza υποστηρίζει την ειρήνη στην Ουκρανία, απορρίπτει την ιδέα της υποχρεωτικής θητείας και δεν θα υποστηρίξει καμία κλιμάκωση στον πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την Τετάρτη την πρότασή της να δανείσει στην Ουκρανία 90 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τον Δεκέμβριο, όταν επισφραγίστηκε το σχέδιο, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία συμφώνησαν, εφόσον δεν τις επηρεάζει οικονομικά.

Δημοσκόπηση τον Δεκέμβριο από την Policy Solutions και την Zavecz Research έδειξε αυξανόμενη αντίθεση στην Ουγγαρία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας από την ΕΕ. Το 2023, το 57% ήταν υπέρ και το 41% κατά, αλλά πέρυσι μόνο το 36% ήταν υπέρ, με το 63% να είναι κατά.