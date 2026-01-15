Ελλείψει εικόνων λόγω της διακοπής του ίντερνετ από τις ιρανικές αρχές, βίντεο που δημιουργήθηκαν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία υποτίθεται ότι δείχνουν τις διαδηλώσεις και την καταστολή τους στο Ιράν, πλημμυρίζουν τον παγκόσμιο ιστό.

Η αμερικανική ομάδα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης NewsGuard ταυτοποίησε επτά βίντεο που δημιουργήθηκαν από την ΤΝ τα οποία παρουσιάζουν υποτίθεται ιρανικές διαδηλώσεις και τα οποία συγκέντρωσαν κάπου 3,5 εκατομμύρια θεάσεις στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Ανάμεσά τους ένα βίντεο στο X, την πλατφόρμα που ανήκει στον Ίλον Μασκ, που δείχνει διαδηλωτές να καταστρέφουν ένα όχημα των Μπασίτζι, της ιρανικής παραστρατιωτικής δύναμης που αναπτύχθηκε για να καταστείλει τις διαδηλώσεις.

Δημοσίευση στο X που προβάλλει το βίντεο το οποίο δημιουργήθηκε με ΤΝ συγκέντρωσε σχεδόν 720.000 θεάσεις.

Χρήστες του X και του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν επίσης βίντεο που δημιουργήθηκαν με ΤΝ που δείχνουν Ιρανούς διαδηλωτές να αλλάζουν συμβολικά τα ονόματα τοπικών δρόμων δίνοντάς τους το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα από αυτά δείχνει έναν διαδηλωτή να αντικαθιστά πινακίδα στο δρόμο με μία που γράφει «Trump Street» («οδός Τραμπ»), ενώ άλλοι διαδηλωτές χειροκροτούν, με τη λεζάντα να λέει: «Οι Ιρανοί διαδηλωτές αλλάζουν τις επωνυμίες των οδών δίνοντάς τους το όνομα του Τραμπ».

Οι οπαδοί του καθεστώτος της Τεχεράνης μοιράζονται και αυτοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με ΤΝ και δείχνουν, αντίθετα, σημαντικές φιλοκυβερνητικές αντιδιαδηλώσεις σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία.

Αυτά τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με την ΤΝ καταδεικνύουν την αυξανόμενη παρουσία αυτού που ειδικοί χαρακτηρίζουν «παραισθητικό» οπτικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διάρκεια μεγάλων γεγονότων της επικαιρότητας, επισκιάζοντας συχνά αυθεντικές εικόνες και βίντεο.

Καλύπτουν ένα πληροφοριακό κενό που δημιουργήθηκε από τη διακοπή του ίντερνετ την οποία επέβαλε το ιρανικό καθεστώς. «Υπάρχουν πολλές πληροφορίες αλλά κανένας τρόπος να έχουμε πρόσβαση σε αυτές λόγω της διακοπής του ίντερνετ», συνοψίζει η Ινές Τζομάλεζ, αναλύτρια στη NewsGuard.

Αυτά τα κατασκευασμένα βίντεο είναι το τελευταίο μέχρι τώρα παράδειγμα εργαλείων ΤΝ που χρησιμοποιούνται για να διαστρεβλώσουν πληροφορίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ένα παλιό βίντεο, που υποτίθεται ότι έδειχνε τις διαδηλώσεις στο Ιράν, είχε γυριστεί στην πραγματικότητα στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, ενώ ένα άλλο, που υποτίθεται ότι έδειχνε έναν διαδηλωτή να σκίζει μια ιρανική σημαία, είχε γυριστεί στο Νεπάλ κατά τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί πέρυσι, διαπίστωσε η υπηρεσία επαλήθευσης γεγονότων του Γαλλικού Πρακτορείου.