Ένας προτεινόμενος φόρος για τους δισεκατομμυριούχους στην Καλιφόρνια έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελλα στο Σίλικον Βάλεϊ, καθώς ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ κάνει ελιγμούς για να μπλοκάρει την επιβολή ενός φόρου που φοβάται ότι θα οδηγήσει σε μαζική φυγή κεφαλαίων.

Ένα ισχυρό συνδικάτο στον τομέα της υγείας προωθεί ένα ριζοσπαστικό δημοψήφισμα για τον προσεχή Νοέμβριο, ζητώντας, την επιβολή ενός εφάπαξ φόρου 5% στη συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων. Η φορολόγηση, που καλύπτει από μετοχές και επιχειρήσεις μέχρι έργα τέχνης και πνευματική ιδιοκτησία, στοχεύει στην κάλυψη της «μαύρης τρύπας» που άνοιξαν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασθενέστερων οι περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε μια πολιτεία όπου οι κοινωνικές ανισότητες χτυπούν κόκκινο, η πρόταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα συγκρουόμενων συμφερόντων. Με τις ενδιάμεσες εκλογές προ των πυλών, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, πασχίζοντας να καθησυχάσουν μια κοινή γνώμη που μαστίζεται από την ακρίβεια και την οικονομική αβεβαιότητα.

Μια «παράλογη» πρόταση

Η Καλιφόρνια φιλοξενεί, σύμφωνα με το Associated Press, τον μεγαλύτερο αριθμό δισεκατομμυριούχων στις ΗΠΑ. Η σημασία τους για την τοπική οικονομία είναι ζωτική, καθώς σχεδόν το 50% των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος —που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του προϋπολογισμού των 350 δισ. δολαρίων— προέρχεται αποκλειστικά από το 1% των φορολογουμένων.

«Πραγματικά παίζετε με τη φωτιά», προειδοποίησε ο Άαρον Λέβι, CEO της εισηγμένης εταιρείας Box, εκφράζοντας τον φόβο ότι η υπερφορολόγηση θα εξαναγκάσει τους επιχειρηματίες να αναζητήσουν πιο «φιλικά» περιβάλλοντα για τη διοίκηση των ομίλων τους και την ίδρυση νέων startups.

Σύμφωνα με τον Λέβι, η πρόταση φαντάζει «παράλογη σε δομικό και οικονομικό επίπεδο» ακόμη και για τους πλέον προοδευτικούς ηγέτες της τεχνολογίας. Όπως επισημαίνει, μπορεί η κοινωνική στόχευση του μέτρου να είναι αξιέπαινη, όμως ο τρόπος εφαρμογής του απειλεί να τινάξει στον αέρα το οικονομικό μοντέλο της πολιτείας.

Ο Νιούσομ αντιτίθεται εδώ και καιρό σε τέτοιου είδους φόρους, καθώς θεωρεί ότι θα ήταν μειονεκτικοί για την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η μαζική φυγή των κεφαλαίων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρκετών αναλυτών, μια ενδεχόμενη μαζική φυγή των δισεκατομμυριούχων θα προκαλούσε βαρύ πλήγμα στα κρατικά ταμεία, με τις εκτιμώμενες απώλειες φορολογικών εσόδων να ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 724 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αγόρασε ένα σπίτι στο Τέξας και μετέφερε την αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων του, Tesla, στο Όστιν πριν από αρκετά χρόνια.

Η οικονομική απειλή που συνιστά ο προτεινόμενος φόρος φαίνεται να ωθεί ακόμη περισσότερους από τους φημισμένους πρωτοπόρους της Σίλικον Βάλεϊ να περιορίσουν την έκθεσή τους στην Καλιφόρνια και τις φιλελεύθερες πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένων των συνιδρυτών της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, οι οποίοι μετακόμισαν στην πολιτεία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Ωστόσο, και οι δύο άνδρες έχουν αρχίσει να μεταφέρουν περισσότερα από τα περιουσιακά τους στοιχεία στη Φλόριντα, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές.