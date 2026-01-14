Η μεταβατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας ξεκίνησε την απελευθέρωση φυλακισμένων Αμερικανών υπηκόων, όπως μετέφερε χθες Τρίτη σε μέσα ενημέρωσης εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η αμερικανική πλευρά χαιρέτισε την εξέλιξη, χαρακτηρίζοντάς την «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δέκα ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από τις δυνάμεις της Ουάσιγκτον.

«Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα. Είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών», είπε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.