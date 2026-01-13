Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζει τη στήριξή του στους Ιρανούς πολίτες που συμμετέχουν σε μαζικές, αλλά και βίαιες διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στη χώρα τους.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα την Τρίτη, επισημαίνει ότι «ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει».

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία που ξεκίνησε και συνεχίζει η Ρωσία.

We support the position on Iran: A regime that has lasted so many years and killed so many people does not deserve to exist. Changes are needed.

Changes are also needed in Europe—the bloodshed that Russia started and is the only one still prolonging must come to an end. pic.twitter.com/GHIjGj0jCM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2026

Στην ανάρτησή του αναφέρει συγκεκριμένα:

«Υποστηρίζουμε τη θέση σχετικά με το Ιράν: ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει. Χρειάζονται αλλαγές.

Αλλαγές χρειάζονται και στην Ευρώπη, η αιματοχυσία που ξεκίνησε η Ρωσία και είναι η μόνη που συνεχίζει να παρατείνεται πρέπει να τερματιστεί».