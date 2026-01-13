Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζει τη στήριξή του στους Ιρανούς πολίτες που συμμετέχουν σε μαζικές, αλλά και βίαιες διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στη χώρα τους.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα την Τρίτη, επισημαίνει ότι «ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει».

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία που ξεκίνησε και συνεχίζει η Ρωσία.

Στην ανάρτησή του αναφέρει συγκεκριμένα:
«Υποστηρίζουμε τη θέση σχετικά με το Ιράν: ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει. Χρειάζονται αλλαγές.

Αλλαγές χρειάζονται και στην Ευρώπη, η αιματοχυσία που ξεκίνησε η Ρωσία και είναι η μόνη που συνεχίζει να παρατείνεται πρέπει να τερματιστεί».