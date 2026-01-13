Η Ένωση Εφέδρων των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων εισηγείται την άμεση αποστολή γερμανικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Γροιλανδία, προκειμένου να αποτραπεί, όπως υποστηρίζει, μια πιθανή κατάληψη του νησιού από τις Η.Π.Α.

«Πρέπει να θεωρούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει πολύ σοβαρά το θέμα της Γροιλανδίας. Η Ευρώπη πρέπει επομένως να δείξει μια πολύ ισχυρότερη παρουσία εκεί», δήλωσε στην BILD ο πρόεδρος της Ένωσης Πάτρικ Σένσμπουργκ, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενισχύσει ταυτόχρονα και την ευρωπαϊκή ενότητα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σένσμπουργκ είπε ακόμη πως στο αρκτικό νησί θα πρέπει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να σταθμεύουν δύο ευρωπαϊκές ταξιαρχίες υπό δανική ηγεσία. «Η Γερμανία, η οποία έχει ιδιαίτερη ευθύνη, θα μπορούσε π.χ. να αναλάβει την εκπαίδευση στρατιωτών», τόνισε ο πρόεδρος της γερμανικής Ένωσης Εφέδρων.