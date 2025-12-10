Το όνειρο κάθε λάτρη των σπορ αυτοκινήτων έκανε πραγματικότητα ένας νεαρός επιχειρηματίας που ζει στην Αυστρία, ανεβάζοντας τη Ferrari του στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του σπιτιού, αφότου δεν κατάφερε να βρει θέση πάρκινγκ.

Ο 28χρονος Amar Dezic, που σύμφωνα με τη Bild είναι κάτοικος της περιοχής Φλόριντσντορφ στη Βιέννη, φαίνεται πως δυσκολευόταν να βρει μια διαθέσιμη θέση στάθμευσης για το υπερπολυτελές αυτοκίνητό του, καθώς όλες οι θέσεις στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου ζει ήταν κατειλημμένες.

«Έχω αρκετά αυτοκίνητα, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω άλλη θέση γκαράζ», δήλωσε ο Dezic σε συνέντευξή του στο αυστριακό μέσο Heute. «Ο ιδιοκτήτης είχε πει τότε ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Προφανώς δεν με πήρε στα σοβαρά.»

Έχοντας «περιορισμένες» επιλογές, ο νεαρός επιχειρηματίας αποφάσισε να αξιοποιήσει την περιουσία του και να νοικιάσει έναν γερανό για να τοποθετήσει τη Ferrari του στο μπαλκόνι της οικίας του.

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται η στιγμή της ανύψωσης του εντυπωσιακού σπορ αυτοκινήτου και η τοποθέτησή του στο μπαλκόνι, όπου και παρέμεινε για λίγες ημέρες.

Μάλιστα, ο 28χρονος αποκάλυψε ότι είχε κάνει σχέδια να μετατρέψει το μπαλκόνι του σε ένα είδος γυάλινου γκαράζ. Δυστυχώς, όμως, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος δεν φάνηκε να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό του νεαρού επιχειρηματία και ο Dezic αναγκάστηκε να κατεβάσει ξανά το αυτοκίνητο στο έδαφος.

Ο 28χρονος αποκάλυψε ότι η ανύψωση και το κατέβασμα του αυτοκινήτου κόστισε χιλιάδες δολάρια.