Σοκ έχει προκαλέσει νέα υπόθεση βιασμού στη Γαλλία, με έναν πατέρα να κακοποιεί τα παιδιά του.

Ο 58χρονος άνδρας ομολόγησε ότι απέκτησε τρία παιδιά με την κόρη του και ότι ανάγκασε τον 11χρονο γιο του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του.

Σε μια αποτρόπαια υπόθεση που θυμίζει τον Γιόζεφ Φριτζλ, τον Αυστριακό που βίαζε επανειλημμένα την ίδια του την κόρη για 24 χρόνια, ο εισαγγελέας της Βρέστης, στη δυτική Γαλλία, απήγγειλε κατηγορίες στον Γάλλο, μετά την καταγγελία του γιου του στην αστυνομία.

Ο νεαρός περιέγραψε χρόνια κακοποίησης από τον πατέρα του, που ξεκίνησαν με την κόρη του άνδρα, η οποία σήμερα είναι 33 ετών.

Σοκάρουν οι καταγγελίες

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο άνδρας την νάρκωνε με αντιψυχωσικά φάρμακα και τη βίαζε, αναγκάζοντάς την να γεννήσει τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων και τον 11χρονο γιο του.

Ο γιος αναγκάστηκε επίσης να παρακολουθεί πορνογραφικές ταινίες με τον πατέρα του και να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο άνδρας κατηγορήθηκε για αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου, βιασμό με χορήγηση ουσίας στο θύμα χωρίς τη γνώση του, αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου άνω των δεκαπέντε ετών, διαφθορά ανηλίκου, αιμομικτική σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και συστηματική βία κατά ανηλίκου.

Η κόρη, η οποία περιγράφηκε από τους εισαγγελείς ως «θύμα» της κακοποίησης του πατέρα της, κατηγορήθηκε επίσης για συστηματική βία κατά ανηλίκου κάτω των 15 ετών και διαφθορά ανηλίκου κάτω των 15 ετών, αν και δεν τέθηκε υπό κράτηση. Ο 58χρονος έχει συλληφθεί.

Ο γιος και τα αδέλφια του, δύο δίδυμες αδελφές ηλικίας οκτώ ετών, έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια.