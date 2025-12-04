Παραιτείται από πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης η πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, εν μέσω έρευνας για απάτη.

Χθες μεταδόθηκε ότι η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, και δύο ακόμη άτομα κατηγορήθηκαν επίσημα για απάτη και διαφθορά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σήμερα, η Μογκερίνι υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της πρυτάνεως στο Κολέγιο της Ευρώπης.

«Σε πλήρη συνέπεια με την αυστηρότητα και τη δικαιοσύνη με τις οποίες άσκησα πάντα τα καθήκοντά μου, αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ», ανέφερε σε δήλωσή της.

Πρόσθεσε ότι είναι βέβαιη πως «η ακαδημαϊκή κοινότητα του κολεγίου και στα τρία campus θα συνεχίσει στον δρόμο της καινοτομίας και της αριστείας» και σημείωσε ότι ήταν «τιμή» για εκείνη να υπηρετήσει στη θέση αυτή.

Η δικηγόρος της δήλωσε ότι η Ιταλίδα αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία και συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα.

Στο μικροσκόπιο η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως η Μογκερίνι έδωσε εξηγήσεις «με πλήρη διαφάνεια» στους ανακριτές, όπως διαβεβαίωσε σήμερα η δικηγόρος της το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η ανάκριση πήγε πολύ καλά, διήρκεσε πάρα πολύ, αλλά με πλήρη διαφάνεια και με ηρεμία», δήλωσε η δικηγόρος Μαριαπάολα Κέρκι.

Η Μογκερίνι, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS) από το 2014 ως το 2019, ανακρίθηκε προχθές, Τρίτη, για δέκα ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπρυζ, την πόλη όπου βρίσκεται το Κολέγιο της Ευρώπης, πριν αφεθεί ελεύθερη.

Οι ανακριτές θέλουν να διαπιστώσουν αν το 2021-2022 το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό για ένα συμβόλαιο της EEAS για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η έρευνα αφορά υποψίες για «απάτη και διαφθορά στο πλαίσιο διαγωνισμών για συμβόλαια του δημοσίου, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».

Εκτός από τη Μογκερίνι, κατηγορίες έχουν επίσης απαγγελθεί σε βάρος δύο προσώπων. Πρόκειται για τον Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντή του Κολεγίου της Ευρώπης αρμόδιο για την εκπαίδευση και τα προγράμματα, και τον Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, ότι παραιτείται από τα καθήκοντά του.