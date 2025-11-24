Μια υπάλληλος σε κατάστημα 7-Eleven στην Οκλαχόμα απολύθηκε, αφού πυροβόλησε έναν πελάτη που, σύμφωνα με τις αρχές, προσπάθησε να τη στραγγαλίσει και την απείλησε ότι θα της «κόψει το κεφάλι», επειδή χρησιμοποίησε το δικό της όπλο, παραβιάζοντας την πολιτική της εταιρείας, όπως αναφέρει η nypost.

Η Στέφανι Ντίλιαρντ, 25 ετών, μητέρα τριών παιδιών δήλωσε ότι εργαζόταν μόνη της στο κατάστημα στην Οκλαχόμα Σίτι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 14ης Νοεμβρίου, όταν ένας άνδρας μπήκε στο κατάστημα και προσπάθησε να πληρώσει για μεγάλη ποσότητα πρόχειρου φαγητού με ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων, όπως μετέδωσε το KOKH.

Η μητέρα τριών παιδιών εξήγησε ότι όταν τον ενημέρωσε πως το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό, εκείνος άρχισε να την απειλεί και να δείχνει ασταθή συμπεριφορά. «Με απείλησε και είπε ότι θα μου έκοβε το κεφάλι και τότε προσπάθησα να καλέσω την αστυνομία», θυμήθηκε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας άρχισε να της πετά αντικείμενα, πριν περάσει πίσω από τον πάγκο και της επιτεθεί. «Προσπάθησα να τρέξω, αλλά έβαλε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό μου και με έσπρωξε έξω από τον πάγκο. Τότε τράβηξα το όπλο μου και τον πυροβόλησα», είπε.

Ο ύποπτος, Κένεθ Τόμπσον, τράπηκε σε φυγή παρότι είχε πυροβοληθεί στο στομάχι, αλλά λίγα τετράγωνα πιο πέρα κάλεσε το 911. Ο 59χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και συνελήφθη. Κατηγορείται για επίθεση και ξυλοδαρμό, απειλές βίας, απόπειρα χρήσης πλαστού χαρτονομίσματος και παραβίαση των όρων αποφυλάκισής του.

Οι ερευνητές έκριναν ότι οι πράξεις της Ντίλιαρντ ήταν δικαιολογημένες βάσει του νόμου «stand-your-ground» της Οκλαχόμα, ο οποίος επιτρέπει τη χρήση θανατηφόρας βίας όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

Παρά τη δικαίωση από τις αρχές, η 25χρονη απολύθηκε από την εταιρεία λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου. «Μου είπαν ότι θα τερματίσουν την εργασιακή μας σχέση λόγω παραβίασης πολιτικής», είπε. Η ίδια εργαζόταν μόνη στη νυχτερινή βάρδια από τις 11 μ.μ. έως τις 7 π.μ. για περισσότερο από δύο χρόνια.

Η Ντίλιαρντ εξακολουθούσε να φέρει σημάδια από την επίθεση, με γρατζουνιές στον λαιμό και εγκαύματα στο δάχτυλο από τον πυροβολισμό. Δήλωσε ότι το μόνο που σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή ήταν να γυρίσει ζωντανή στα παιδιά της. «Ήμουν ανάμεσα στη δουλειά μου και τη ζωή μου και πάντα θα επιλέγω τη ζωή μου γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται από μένα», είπε. «Πρέπει να είμαι εδώ για τα παιδιά μου».

Η ίδια ελπίζει πως η εμπειρία της θα οδηγήσει σε αλλαγές που θα προστατεύουν καλύτερα τους υπαλλήλους, ιδιαίτερα τις γυναίκες, ώστε να μην φοβούνται να υπερασπιστούν τη ζωή τους σε μια απειλητική κατάσταση. «Έχεις δικαίωμα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου», τόνισε.

Μετά την απόλυσή της, η Ντίλιαρντ δημιούργησε σελίδα GoFundMe για να βοηθήσει την οικογένειά της οικονομικά, σημειώνοντας ότι δεν είχαν καμία ασφάλεια και δεν τους επιτρεπόταν να φέρουν μέσα στο κατάστημα μέσα αυτοάμυνας, ούτε καν σπρέι πιπεριού. «Έπρεπε να πάρω μια απόφαση, να χάσω τη ζωή μου ή να χάσω τη δουλειά μου», έγραψε. «Έκανα αυτό που έπρεπε για να πάω σπίτι στα παιδιά μου».

Η 7-Eleven δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό.