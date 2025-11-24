Ο Τζίμι Κλιφ, ο θρυλικός Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, ηθοποιός και παγκόσμιος πρεσβευτής της ρέγκε μουσικής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η σύζυγός του, Λατίφα Τσέιμπερς, μέσω Instagram, γράφοντας: «Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι ότι ο σύζυγός μου, ο Τζίμι Κλιφ, “έφυγε” λόγω μιας επιληπτικής κρίσης έπειτα από πνευμονία. Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά του, τους φίλους, τους συναδέλφους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες που μοιράστηκαν το ταξίδι της ζωής του μαζί του. Σε όλους τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε ότι η υποστήριξή σας ήταν η δύναμή του σε όλη του την καριέρα. Εκτιμούσε πραγματικά τον καθένα από εσάς για την αγάπη σας».

«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον δρ. Κουσεΐρο και όλο το ιατρικό προσωπικό, που στάθηκαν εξαιρετικά υποστηρικτικοί και βοηθητικοί σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Τζίμι, αγαπημένε μου, αναπαύσου εν ειρήνη. Θα ακολουθήσω τις επιθυμίες σου. Ελπίζω όλοι να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε αποχαιρετούμε… και σε βλέπουμε, θρύλε», καταλήγει.

Η ανάρτηση φέρει επίσης τις υπογραφές των παιδιών τους, Λίλτι και Άκεν.

Με παγκόσμιες επιτυχίες όπως «You Can Get It If You Really Want», «I Can See Clearly Now» και «Wonderful World, Beautiful People», ο Κλιφ κατάφερε να μετατρέψει τη ρέγκε σε ένα πραγματικά διεθνές μουσικό είδος, χάρη στην ιδιαίτερη φωνή και τον μουσικό του χαρακτήρα.

Η καλλιτεχνική του πορεία επεκτάθηκε και στον κινηματογράφο, με σημαντικότερη στιγμή τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην εμβληματική ταινία «The Harder They Come» (1972), ένα έργο που θεωρείται θεμέλιο της τζαμαϊκανής κινηματογραφικής κουλτούρας και που συνέβαλε καταλυτικά στη διάδοση της ρέγκε παγκοσμίως.

Ο Τζίμι Κλιφ ήταν από τα ελάχιστα πρόσωπα -μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ και λίγους ακόμη καλλιτέχνες- που τιμήθηκαν με το Τάγμα Αξίας της Τζαμάικα (Order of Merit), μία από τις υψηλότερες διακρίσεις της χώρας για συμβολή στον πολιτισμό, σύμφωνα με τον Guardian.