Σε μία εξαιρετικά προκλητική και επικίνδυνη τοποθέτηση προς τα μέλη του κόμματός του, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκφώνησε μία ομιλία διάρκειας 50 λεπτών με έντονη επεκτατική χροιά. Ο Τούρκος πρόεδρος χρησιμοποίησε μία ρητορική πολέμου και διεκδίκησης, συνδέοντας την ανάγκη για ασφάλεια στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή με τους στόχους της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν προχώρησε σε ακραίες δηλώσεις, θέτοντας ως υποχρέωση των Τούρκων σε όλο τον κόσμο να πολεμήσουν και να υπερασπιστούν τη «μεγάλη Τουρκία» που οραματίζεται.

Για να ενισχύσει το εθνικιστικό του μήνυμα, επικαλέστηκε δήθεν παραδοσιακά τραγούδια από περιοχές που ιστορικά συνδέονται με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, συμπεριλαμβάνοντας την Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος είπε μεταξύ άλλων:

«Δείτε τα τραγούδια της Υεμένης, της Αλγερίας, των Σκοπίων, του Μοναστηρίου, της Θεσσαλονίκης, της Μοσούλης και του Κιρκούκ. Μπορείτε να ορίσετε φυσικά σύνορα σε αυτόν τον ιερό λαό, αλλά δεν μπορείτε να ορίσετε σύνορα στη γεωγραφία της καρδιάς του, δεν μπορείτε να διαγράψετε τη γεωγραφία της καρδιάς, από τη μνήμη αυτού του ιερού λαού».

Σε άλλο σημείο ανέφερε:

«Στεκόμαστε στο πλευρό των φίλων και των αδελφών μας σε όλο τον κόσμο, στον τουρκογενή κόσμο, στον ισλαμικό κόσμο, όπου υπάρχουν καταπιεσμένοι και θύματα, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε.

Αν δεν το κάνει κανείς αυτό, προδίδει την Ιστορία. Αν δεν το κάνει αυτό, αδικεί την κληρονομιά των προγόνων σας. Αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα μεγαλώσουμε την Τουρκία, δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε τον «αιώνα της Τουρκίας», δεν θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το φαγητό στο τραπέζι».

«Η ασφάλεια της Συρίας, της Παλαιστίνης, του Σουδάν, του Αζερμπαϊτζάν, της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου», του Ιράκ, του Ιράν και της Ουκρανίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Τουρκίας, όσοι έχουν περιορισμένο ορίζοντα δεν θα μπορέσουν ποτέ να κατανοήσουν αυτό το όραμα.».