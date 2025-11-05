Λίγες ώρες μετά την ιδιαίτερα επικριτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Τουρκίας, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση, με λόγια που περισσότερο έμοιαζαν με δημόσιες διαβεβαιώσεις προς τη διεθνή κοινότητα παρά με πολιτική ουσίας.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του (AKP), ο Ερντογάν δήλωσε πως «η Τουρκία δεν έχει καμία βλέψη πάνω στα εδάφη ή την κυριαρχία άλλων χωρών», τονίζοντας ότι σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των «φιλικών και γειτονικών κρατών».

Αν και η τοποθέτησή του είχε ως αφορμή τις εξελίξεις σε Ιράκ και Συρία, δεν πέρασε απαρατήρητο ότι ήρθε την επομένη της ευρωπαϊκής έκθεσης-καταπέλτη για την τουρκική εξωτερική πολιτική, τις προκλήσεις προς την Ελλάδα και την Κύπρο, τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Κομισιόν έκανε λόγο για «συνεχείς προκλήσεις απέναντι σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.» και «απομακρυσμένη πορεία από τις ευρωπαϊκές αξίες».

Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου εκλήφθηκαν ως προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να παρουσιάσει την Άγκυρα ως παράγοντα σταθερότητας, την ώρα που η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει το αντίθετο.

Ο Ερντογάν, αναφερόμενος στους Τούρκους στρατιώτες, είπε ότι «οι Μεχμετσίκ, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αποτελούν εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στις περιοχές όπου δρουν». Η αναφορά αυτή, ωστόσο, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως προσπάθεια να δικαιολογήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός συνόρων που έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Ειδικότερα ο Ερντογάν ανέφερε στην ΚΟ του Κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης:

«Για άλλη φορά, πρέπει να τονίσω το εξής, εμείς δεν έχουμε ποτέ σε καμία περίπτωση βλέψεις για τα εδάφη, την κυριαρχία, τους υπόγειους και επιφανειακούς πόρους άλλων χωρών.



Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των φιλικών χωρών, κυρίως των γειτόνων μας. Οι Μεχμετσίκ (σ.σ οι στρατιώτες) μας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, έχουν αποτελέσει εγγύηση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε κάθε περιοχή όπου έχουν δώσει το παρόν.



Θεού θέλοντος και από εδώ και στο εξής οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη όπου κι αν βρίσκονται».