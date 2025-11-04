Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως «μεροληπτικά, προκατειλημμένα και αβάσιμα» όσα αναφέρονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη Δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία.

Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ σημειώνεται: «Το γεγονός ότι στην έκθεση δίνεται χώρος, όπως πάντοτε, στις μακράν της πραγματικότητας, παράνομες και μαξιμαλιστικές απόψεις της Ελλάδας και της “ελληνοκυπριακής πλευράς” (sic), καθώς και το γεγονός ότι αγνοούνται οι δίκαιες ανησυχίες της Τουρκίας και της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” (sic), αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ παίρνει θέση στο ζήτημα της Κύπρου και πως δεν είναι δυνατόν να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος».

Η ‘Αγκυρα υποστηρίζει ακόμη ότι τα σχόλια στην έκθεση, «πέραν του ότι δεν συνάδουν με τις προσπάθειες για διαμόρφωση μιας θετικής ατζέντας μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ, έχουν επίσης διατυπωθεί σε μια γλώσσα που αντιφάσκει με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των δύο πλευρών».

Η τουρκική ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρότερης και βασισμένης σε αμοιβαία εμπιστοσύνη συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ είναι προς το συμφέρον τόσο της Τουρκίας όσο και της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Απορρίπτουμε μεροληπτικούς, προκατειλημμένους και αβάσιμους ισχυρισμούς της Έκθεσης για την Τουρκία την οποία δημοσίευσε σήμερα (4 Νοεμβρίου) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη Δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.

«Τα εν λόγω σχόλια, πέραν του ότι δεν συνάδουν με τις προσπάθειες για διαμόρφωση μιας θετικής ατζέντας μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ, έχουν επίσης διατυπωθεί σε μια γλώσσα που αντιφάσκει με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των δύο πλευρών.

«Το επίπεδο εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο που αναδεικνύεται στην Έκθεση αποτελεί την πιο σαφή έκφραση της προσήλωσής μας στον στρατηγικό στόχο της ένταξης στην ΕΕ, παρά τα πολιτικά και άδικα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε κατά την ενταξιακή διαδικασία.

«Αξιολογούμε ως θετικό και εύστοχο το γεγονός ότι η Έκθεση τονίζει το υψηλό επίπεδο προσαρμογής της Τουρκίας στην λειτουργική οικονομία της αγοράς και τις σταθερές μακροοικονομικές πολιτικές της.

Σημειώνουμε με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Έκθεση περιλαμβάνει αναφορές στην εποικοδομητική στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα και στον εντεινόμενο διάλογο με την ΕΕ. Με βάση αυτές τις θετικές εξελίξεις, τονίζουμε για άλλη μια φορά τη δίκαιη προσδοκία μας για άμεση άρση των αποφάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Ιουλίου 2019.

«Αξιολογούμε επίσης θετικά τις αναφορές στην ενεργό και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, στις αποφασιστικές προσπάθειές της για ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών και στον εποικοδομητικό ρόλο της όσον αφορά την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

«Ομοίως, θεωρούμε σημαντικό να τονιστεί η στρατηγική σημασία της Τουρκίας για την ΕΕ και οι ευθύνες της σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ενόψει των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να λειτουργούν τα όργανα και οι καθιερωμένοι μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ και να συμμετέχει ενεργά η Τουρκία στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

«Το γεγονός ότι στην Έκθεση δίνεται χώρος, όπως πάντοτε, στις μακράν της πραγματικότητας, παράνομες και μαξιμαλιστικές απόψεις της Ελλάδας και της ‘ελληνοκυπριακής πλευράς’, καθώς και το γεγονός ότι αγνοούνται οι δίκαιες ανησυχίες της Τουρκίας και της ‘Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ παίρνει θέση στο ζήτημα της Κύπρου και πως δεν είναι δυνατόν να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού ζητήματος.

«Η ΕΕ πρέπει να διαχειρίζεται τις σχέσεις της με την Τουρκία στο πλαίσιο της αρχής της τήρησης των συμπεφωνημένων (σ.σ. pacta sunt servanda), με μια προσέγγιση που να ενισχύει την προοπτική της ένταξης, αποφεύγοντας πολιτικές και ρητορικές που οδηγούν τις σχέσεις αυτές σε αδιέξοδο και υιοθετώντας αμερόληπτη στάση, ώστε να μην επιτρέπει οι σχέσεις να καθίστανται όμηροι διμερών ζητημάτων.

«Η ανάπτυξη μιας ισχυρότερης, θεσμοθετημένης και βασισμένης σε αμοιβαία εμπιστοσύνη συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ είναι προς το συμφέρον τόσο της Τουρκίας όσο και της Ευρώπης και της ευρύτερης γεωγραφίας μας.

«Η χώρα μας συνεχίζει το έργο της με αποφασιστικότητα, με αυτή την αντίληψη και το όραμα, και αναμένει από την ΕΕ να επιδείξει την ίδια στρατηγική βούληση και εποικοδομητική προσέγγιση».