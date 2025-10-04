Τρεις είναι οι επικρατέστεροι μνηστήρες που διεκδικούν το «δαχτυλίδι» από τον Ταγίπ Ερντογάν για την επόμενη ημέρα στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας.

Ο υπουργός εξωτερικών και πρώην διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Χακάν Φιντάν και η αναβάθμισή του στο κόμμα ήταν προσωπική επιλογή του Τούρκου προέδρου. Ο Σελτούκ Μπαιρακτάρ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της εταιρείας παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θεωρείται και ο άτυπος Υπουργός Αμυνας.

Αυτός είναι μάλιστα που έπεισε τον πεθερό του Ερντογάν να μην αγοράσει τα F-16 . Ο τρίτος είναι ο Μπεράτ Αλμπαιράκ που βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με το Κατάρ ως συνδετικός κρίκος των δύο χωρών και ελέγχει τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η οικογένεια Αλμπαϊράκ με τον ομώνυμο όμιλο και τον όμιλο Turkuvaz Spor ελέγχει τις εφημερίδες Sabah, Takvim, αρκετά ραδιόφωνα και τα μεγαλύτερα στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών της χώρας . Εκτός από αυτά στο παρασκήνιο έχει λόγο και στον όμιλο Hurriyet, CNNTurk, Kanal D. Ελέγχει επίσης την αγορά με τα διαφημιστικά πανό στους δρόμους. Διαδραματίζει ακόμη σημαντικό ρόλο στους διορισμούς προέδρων των κρατικών τραπεζών, των οργανισμών ελέγ χου όλων των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Επίσης ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο οποίος έχει δημιουργήσει το δικό του δίκτυο μέσα στον κρατικό μηχανισμό, με έμφαση στην Turkish Airlines, στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας TRT και σε πολλούς δημόσιους οργανισμούς της χώρας θα παίξει ρόλο την επόμενη ημέρα. Ο υιός Ερντογάν δεν έχει καθόλου καλή σχέση με τον Αλμπαιράκ.

Η απροσεξία του Τούρκου δημοσιογράφου να μιλήσει ελεύθερα για την εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας μπροστά σε ανοιχτή κάμερα ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει μια συζήτηση …μπροστά στις κάμερες για την επόμενη ημέρα στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Ο Ερντογάν είναι 71 ετών και βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο αδιάλειπτα από το 1994. Γνωρίζει και ο ίδος ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα σημείο καμπής βλέποντας ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος που μάλιστα αποτελεί πλειοψηφία στα αστικά κέντρα να απομακρύνεται από την επιρροή του.

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε ότι «ο Χακάν Φιντάν επιτίθεται στον γαμπρό, ο γαμπρός επιτίθεται στον Χακάν Φιντάν και όλες οι ομάδες επιτίθενται η μία στην άλλη. Mέσα στα λόγια του ο Τομ Μπάρακ (πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα) είπε πως ο Ερντογαν είναι 71 ετών και άφησε σήμα για την μετά-Ερντογάν εποχή. Το ΑΚΡ κάνει υπολογισμούς για το ποιος θα διαδεχθεί τον Ερντογάν, θα είναι ο Χακάν του Tık Toκ ή ο γιος του προέδρου ο Μπιλάλ. Δεν θα έρθει ούτε ο Χακάν του Τik Tok, ούτε θα έρθει ο Μπιλάλ Έρντογάν. Έρχεται ο πρόεδρος Εκρέμ Ιμάμογλου».

Το ΑΚP ανέβηκε στην εξουσία το 2002 όταν η Τουρκία ήταν μια χώρα κατά κανόνα φτωχών ανθρώπων και μετεξελίχθηκε σε ενα κράτος με πολύ περισσότερους πολίτες μεσαίων εισοδημάτων. Ο Ερντογάν παραμένει και σήμερα δημοφιλής παρά το γεγονός ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Τουρκία αυξάνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμους μετά το οικονομικό θαύμα της περιόδου 2002-2008. Ο Ερντογάν έχει αναδειχτεί νικητής σε 14 εκλογικές αναμετρήσεις τα τελευταία 17 χρόνια και παραμένει στο τιμόνι της διακυβέρνησης περισσότερο από κάθε άλλον ηγέτη στην ιστορία της. Οποιος και να είναι ο διάδοχος του, αφήνει μεγάλη κληρονομιά ίσως αρκετά κοντά στα επίπεδα του Ατατούρκ για την εσωτερική κοινή γνώμη.