Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, προκάλεσαν τον θάνατο μιας 17χρονης και τραυμάτισαν άλλους εννιά, όπως γνωστοποίησε τοπικός αξιωματούχος νωρίς το πρωί.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους στην πόλη Μπέρεστιν» ανέφερε αρχικά ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, ο Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι «κορίτσι 17 ετών το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά (…) υπέκυψε στο νοσοκομείο», ενώ τραυματίστηκαν ακόμη εννιά άνθρωποι, επτά από τους οποίους εισήχθησαν και «νοσηλεύονται».