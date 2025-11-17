Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο στο λιμάνι Ισμαήλ, στην περιοχή της Οδησσού, προκάλεσε κινητοποίηση των ουκρανικών αρχών, έπειτα από επίθεση που αποδόθηκε στις ρωσικές δυνάμεις.

Το ORINDA, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο, μετέφερε περίπου 4.000 τόνους LPG (υγραέριο), σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τουρκικά μέσα.

Η ποσότητα του φορτίου οδήγησε σε εκτεταμένη φωτιά στο σημείο και ανάγκαστηκε να εκκενωθεί η γύρω περιοχή για λόγους ασφαλείας. Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας ανέφερε ότι και τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν έγκαιρα και κανείς δεν τραυματίστηκε. Όλοι μεταφέρθηκαν σε χώρο που θεωρείται ασφαλής.

🔴 #LATEST — Russian forces hit Turkish-owned LPG vessel ORINDA at Ukraine’s Izmail Port, sparking fire; all 16 Turkish crew members evacuated safely pic.twitter.com/o3udO1ZEz1 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 17, 2025

Πυροσβεστικά συνεργεία της Ουκρανίας εξακολουθούν να επιχειρούν στο λιμάνι, ενώ η επίσημη καταγραφή των ζημιών θα γίνει μόλις η φωτιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Μετά τη μέση του ρεπορτάζ, η τουρκική πλευρά —όπως αναφέρει το δημοσίευμα του turkiyetoday— δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ουκρανικές υπηρεσίες για την εξέλιξη της κατάστασης.

Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν πως παρακολουθούν στενά το περιστατικό, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια του πληρώματος και στην αποτίμηση της ζημιάς στο πλοίο.