Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε τη Δευτέρα έναν συμβιβασμό που θα θέσει τέλος στη μεγαλύτερη σε διάρκεια αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε ένα αδιέξοδο εβδομάδων που είχε διαταράξει τα επιδόματα σίτισης για εκατομμύρια ανθρώπους, είχε αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους απλήρωτους και είχε προκαλέσει προβλήματα στις αερομεταφορές.



Η πρόταση εγκρίθηκε με ψήφους 60 υπέρ και 40 κατά, με τη στήριξη σχεδόν όλων των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας και οκτώ Δημοκρατικών, οι οποίοι χωρίς επιτυχία προσπάθησαν να συνδέσουν τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης με τις επιδότήσεις υγείας που λήγουν στο τέλος του έτους. Αν και η συμφωνία προβλέπει νέα ψηφοφορία τον Δεκέμβριο για τις επιδοτήσεις αυτές, που ωφελούν 24 εκατομμύρια Αμερικανούς, δεν διασφαλίζει ότι θα παραταθούν.



Η συμφωνία αποκαθιστά τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, η οποία είχε λήξει την 1η Οκτωβρίου, και παγώνει την εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού τομέα, αποτρέποντας οποιεσδήποτε απολύσεις έως τις 30 Ιανουαρίου.



Το νομοσχέδιο περνά τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς. Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι επιθυμεί να το εγκρίνει έως την Τετάρτη, ώστε να σταλεί στον Τραμπ για υπογραφή. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία για το άνοιγμα της κυβέρνησης «πολύ καλή».



Η συμφωνία επεκτείνει τη χρηματοδότηση μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, αφήνοντας ωστόσο την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε πορεία που αυξάνει το χρέος της κατά περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, το οποίο έχει ήδη φθάσει τα 38 τρισεκατομμύρια.



Η επίτευξη της συμφωνίας ήρθε μία εβδομάδα μετά τις εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών σε Νιου Τζέρσεϊ, Βιρτζίνια και Νέα Υόρκη, όπου εξελέγη δημοκρατικός σοσιαλιστής δήμαρχος. Πολλοί Δημοκρατικοί εξέφρασαν την οργή τους για τη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως η Ρεπουμπλικανική Γερουσία ή Βουλή θα παρατείνει τα επιδόματα υγείας.



Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν του Ιλινόις, υπ’ αριθμόν δύο στην ιεραρχία του κόμματός του στη Γερουσία, σχολίασε: «Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Το κλείσιμο της κυβέρνησης φαινόταν ως μια ευκαιρία να οδηγηθούμε σε καλύτερη πολιτική. Δεν λειτούργησε».



Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos στα τέλη Οκτωβρίου έδειξε ότι το 50% των Αμερικανών κατηγορούσε τους Ρεπουμπλικανούς για το shutdown, ενώ 43% θεωρούσε υπεύθυνους τους Δημοκρατικούς.



Οι αμερικανικές αγορές κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα, ενθαρρυμένες από τα νέα περί προόδου στη συμφωνία για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.



Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν ακυρώσει μονομερώς δαπάνες δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει μειώσει το ομοσπονδιακό προσωπικό κατά εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις, παρεμβαίνοντας στη συνταγματική αρμοδιότητα του Κογκρέσου σε δημοσιονομικά θέματα. Οι ενέργειες αυτές έχουν παραβιάσει προηγούμενους νόμους δαπανών που ενέκρινε το Κογκρέσο, με αποτέλεσμα ορισμένοι Δημοκρατικοί να αμφισβητούν γιατί θα έπρεπε να στηρίξουν τέτοιες συμφωνίες στο μέλλον.



Η νέα συμφωνία δεν φαίνεται να περιλαμβάνει συγκεκριμένες δικλίδες ασφαλείας που να εμποδίζουν τον Τραμπ από το να προχωρήσει σε νέες περικοπές δαπανών.



Ωστόσο, προβλέπει τη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP (επιδότηση τροφίμων) έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους, αποτρέποντας ενδεχόμενες διακοπές σε περίπτωση νέου shutdown στο μεταξύ διάστημα.