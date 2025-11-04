Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, καταγγέλλει, στα απομνημονεύματά της που δημοσιεύονται σήμερα, τον σεξισμό που υπέστησαν οι γυναίκες μέλη της κυβέρνησής της στη διάρκεια της θητείας της, κάνοντας λόγο για «ακατάπαυστη ροή διαδικτυακών απειλών».

Το 2019, η Μαρίν έγινε σε ηλικία 34 ετών η νεότερη γυναίκα στον κόσμο που εξελέγη σε αυτό το αξίωμα, επικεφαλής μιας κεντροαριστερής συμμαχίας που αποτελούνταν από πέντε γυναίκες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν μικρότερες των 35 ετών.

Σε μερικούς μήνες, η πρώην πρωθυπουργός έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές προσωπικότητες του πλανήτη, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να την χαρακτηρίζουν «πρωθυπουργό ροκ σταρ».

Στο βιβλίο της «Hope in Action: A Memoir about the Courage to Lead» (Ελπίδα εν δράσει: Απομνημονεύματα για το θάρρος για την ηγεσία) που κυκλοφορεί στα γαλλικά από τον εκδοτικό οίκο Flammarion στις 5 Νοεμβρίου, υποστηρίζει ότι η ηλικία της και το φύλο της έπαιξαν τεράστιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο η ίδια και η κυβέρνησή της αντιμετωπίστηκαν. Καταγγέλλει τη διαδικτυακή παρενόχληση μισογυνισμού που υπέστησαν τα μέλη του υπουργικού της συμβουλίου.

«Απειλές για βιασμό» δέχτηκε η Σάνα Μαρίν όταν ήταν πρωθυπουργός της Φινλανδίας

Οι αρχηγοί των κομμάτων αποτέλεσαν «τον στόχο μιας ακατάπαυστης ροής διαδικτυακών απειλών, κυρίως σεξουαλικού χαρακτήρα», έγραψε η Σάνα Μαρίν.

Η ίδια δέχθηκε «απειλές για βιασμό και άλλες μορφές σεξουαλικής επίθεσης, τόσες φορές που έχασα τον λογαριασμό», δηλώνει η ίδια.

Ο συνασπισμός χαρακτηρίστηκε «κυβέρνηση του κραγιόν» ή ακόμα «κυβέρνηση κοριτσιών».

«Οι ικανότητές μας στην ηγεσία αμφισβητούνταν διαρκώς, αλλά χωρίς καμία προσπάθεια να τεκμηριωθούν οι κατηγορίες αυτές», προσθέτει η ίδια.

«Η συμπεριφορά μας αντιμετωπίστηκε με βάση ηθικά πρότυπα που θυμίζουν περισσότερο την εποχή στην οποία δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να πάνε σε εστιατόριο χωρίς να συνοδεύονται από άνδρα, παρά τη σημερινή κοινωνία».

Τα σκάνδαλα για την προσωπική ζωή της Φινλανδής πρώην πρωθυπουργού

Αν και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής κατά τη θητεία της, η Σάνα Μαρίν γρήγορα δίχασε τη φινλανδική κοινωνία, μετά από σκάνδαλα στον Τύπο σχετικά με την προσωπική της ζωή.

Τον Αύγουστο του 2022, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο στα οποία εκείνη έκανε πάρτι με σελέμπριτις της Φινλανδίας, κάτι που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Δεχόμενη πιέσεις, η Μαρίν υποβλήθηκε σε εξέταση για ναρκωτικά με στόχο να διαλύσει κάθε υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Θα είχε αντιδράσει διαφορετικά εάν γνώριζε εκ των προτέρων τον σάλο που θα προκαλούσαν τα βίντεο αυτά; Η ίδια δηλώνει έκπληκτη από την ερώτηση αυτή, όπως γράφει, και απαντά: «Τι είδους ζωή θα ήταν αυτή;».

«Σύντομα καταλάβαμε ότι το πραγματικό πολιτικό μου έγκλημα ήταν ότι δεν συμπεριφερόμουν και δεν έμοιαζα με αυτό που θα ανέμενε κάποιος από έναν πρωθυπουργό», αναφέρει η ίδια στα απομνημονεύματά της.

«Ήμουν πάρα πολύ χαλαρή, πάρα πολύ ανεπίσημη, και χόρευα με έναν τρόπο που θεωρήθηκε απρεπής. Περνούσα τα βράδια μου σε πάρτι με φίλους αντί να κάθομαι σε ένα επίσημο δείπνο οκτώ πιάτων και να δοκιμάζω προσεκτικά επιλεγμένα κρασιά».

Λίγο μετά την ήττα των σοσιαλδημοκρατών στις εκλογές του Απριλίου 2023, η Μαρίν ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την πολιτική ζωή και διορίστηκε σύμβουλος στρατηγικής στο Tony Blair Institute for Global Change.