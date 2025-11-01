«Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα αναμένεται να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον», δήλωσε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ.

«Ο Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα θα προσχωρήσει στη διεθνή συμμαχία κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης “Ισλαμικό Κράτος“», δήλωσε ο Μπάρακ στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο του Διαλόγου της Μανάμα στο Μπαχρέιν, μία ετήσια παγκόσμια διάσκεψη για τη γεωπολιτική και την ασφάλεια.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Σύρου ηγέτη στην αμερικανική πρωτεύουσα και τη δεύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την παρουσία του τον Σεπτέμβριο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου ο πρώην τζιχαντιστής (σ.σ. ο Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα) -που έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας έπειτα από δεκαετίες- μίλησε στη Γενική Συνέλευση.

Η οργάνωση της οποίας ηγείται ο αλ Σαράα, η «Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ» (HTS) -γνωστότερη παλαιότερα με την ονομασία «Μέτωπο αλ Νούσρα»- άλλοτε παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, διαγράφηκε από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων τον περασμένο Ιούλιο.

Ο μεταβατικός πρόεδρος, του οποίου οι δυνάμεις ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να άρει τις βαριές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Δαμασκό.

Η Συρία δεν είναι μέλος του υπό τις ΗΠΑ συνασπισμού που σχηματίστηκε το 2014 για να νικήσει τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

Στο απόγειο της δύναμής του μεταξύ 2014 και 2017, το Ισλαμικό Κράτος κυριαρχούσε περίπου στο ένα τρίτο της Συρίας και του Ιράκ, όπου επέβαλε την ακραία του ερμηνεία του ισλαμικού νόμου, Σαρία, και απέκτησε φήμη για την κτηνώδη βαρβαρότητά του.