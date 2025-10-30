Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν φέτος στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη για να παρακολουθήσουν την αγιοποίηση ενός πρώην σατανιστή ιερέα. Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ ανακήρυξε επίσημα τον Μπάρτολο Λόνγκο, μαζί με έξι ακόμα πρόσωπα, νέους Αγίους της Καθολικής Εκκλησίας.

Ο Μπάρτολο Λόνγκο γεννήθηκε το 1841 στο Λατιάνο της Ιταλίας και σπούδασε νομικά. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ασχολήθηκε με τον αποκρυφισμό και φέρεται να υπηρέτησε ως σατανιστής ιερέας, συμμετέχοντας σε ακραίες νηστείες και, σύμφωνα με αναφορές, συνάπτοντας συμφωνία με δαίμονα. Αναζητώντας απαντήσεις για τη ζωή και τη μεταθανάτια ύπαρξη, στράφηκε σε τοπικά μέντιουμ, μέχρι που καθοδηγήθηκε πίσω στην καθολική πίστη από τον καθηγητή Βιντσέντσο Πέπε.

Αφού απαρνήθηκε τον σατανισμό, ο Λόνγκο έδωσε όρκο αγαμίας και αφιερώθηκε στο φιλανθρωπικό έργο. Ίδρυσε το Παπικό Προσκύνημα της Ευλογημένης Παρθένου του Ροδαρίου της Πομπηίας, καθώς και ένα ορφανοτροφείο για κορίτσια το 1887 και ένα ίδρυμα για τους γιους κρατουμένων το 1892. Το 1922 δημιούργησε ακόμα ένα ίδρυμα για τις κόρες κρατουμένων, ενώ πρόσφερε εθελοντική εργασία για δύο χρόνια στο Νοσοκομείο των Ανηκέστων στη Νάπολη.

Ο Λόνγκο πέθανε το 1926 και έμεινε στη μνήμη ως παράδειγμα δραματικής μεταστροφής, από μια ζωή σκοταδιού σε μια ζωή πίστης και προσφοράς, γεγονός που τελικά τον οδήγησε στην αγιοποίηση από την Καθολική Εκκλησία. Αγιοποιήθηκε μαζί με έξι ακόμα πρόσωπα, ανάμεσά τους τρεις μοναχές, έναν Βενεζουελάνο «γιατρό των φτωχών» και έναν αρχιεπίσκοπο που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ο πάπας Λέων δήλωσε στις 19 Οκτωβρίου: «Σήμερα έχουμε μπροστά μας επτά μάρτυρες, τους νέους Αγίους, οι οποίοι, με τη χάρη του Θεού, κράτησαν αναμμένο το λυχνάρι της πίστης. Είθε η μεσιτεία τους να μας ενισχύει στις δοκιμασίες μας και το παράδειγμά τους να μας εμπνέει στην κοινή μας κλήση προς την αγιότητα».

Η διαδικασία αγιοποίησης στην Καθολική Εκκλησία

Η διαδικασία αγιοποίησης είναι η επίσημη πορεία με την οποία ένα πρόσωπο που έχει αποβιώσει ανακηρύσσεται άγιο. Ξεκινά με τη διερεύνηση της ζωής του για αποδείξεις ηρωικών αρετών, αγιότητας και πίστης. Αν το πρόσωπο θεωρηθεί άξιο, ανακηρύσσεται πρώτα «Δούλος του Θεού». Το επόμενο στάδιο είναι η αναγνώριση ως «Σεβαστός», όταν η Εκκλησία επιβεβαιώσει ότι έζησε με εξαιρετική αρετή. Ακολουθεί η «Μακαριοποίηση», που απαιτεί την απόδειξη ενός θαύματος μέσω της μεσιτείας του προσώπου, οπότε αποκτά τον τίτλο του «Μακαρίου». Η τελική φάση, η «Αγιοποίηση», πραγματοποιείται μετά την αναγνώριση δεύτερου θαύματος, οπότε το πρόσωπο προστίθεται επίσημα στη λίστα των Αγίων και επιτρέπεται η δημόσια τιμή του σε ολόκληρη την Εκκλησία.

Το πρώτο πρόσωπο που αγιοποιήθηκε επίσημα από την Καθολική Εκκλησία ήταν ο Άγιος Ούλριχος του Άουγκσμπουργκ, ο οποίος ανακηρύχθηκε άγιος από τον πάπα Ιωάννη ΙΕ΄ το 993 μ.Χ. Παρότι πρόσωπα όπως ο Άγιος Πέτρος και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής θεωρούνται άγιοι, αναγνωρίστηκαν πριν από τη δημιουργία της επίσημης διαδικασίας αγιοποίησης, η οποία αναπτύχθηκε σταδιακά και τελικά συγκεντρώθηκε υπό την εξουσία του πάπα τον 12ο αιώνα.

Από τον αποκρυφισμό στην πίστη

Ο Λόνγκο είχε «χειροτονηθεί» σατανιστής ιερέας, γεγονός που περιελάμβανε την καθοδήγηση πνευματιστικών συγκεντρώσεων, τη χρήση ναρκωτικών, ακόμα και τη συμμετοχή σε όργια, όπως αναφέρει η Daily Mail. Μια νύχτα, άκουσε τη φωνή του νεκρού πατέρα του να του φωνάζει: «Επίστρεψε στον Θεό!». Συγκλονισμένος και απεγνωσμένος για καθοδήγηση, ο Μπάρτολο στράφηκε στον στενό του φίλο, καθηγητή Βιντσέντσο Πέπε, ο οποίος τρόμαξε όταν έμαθε για τη βαθιά ενασχόλησή του με τον αποκρυφισμό. Ο Πέπε τον προειδοποίησε ότι οι πράξεις του τον οδηγούσαν στην τρέλα και στην πνευματική καταστροφή.

Τα ειλικρινή του λόγια συγκλόνισαν τον Μπάρτολο, που αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από έναν Δομινικανό ιερέα, τον πατέρα Αλμπέρτο Ραντέντε. Υπό την καθοδήγησή του, ο Λόνγκο ξεκίνησε μια μηνιαία διαδικασία εξομολόγησης και μετάνοιας, εγκαταλείποντας οριστικά την προηγούμενη ζωή του και αφιερώνοντάς τη στην πίστη και την υπηρεσία προς τους άλλους. Έγινε ενεργός πολέμιος του πνευματισμού, φτάνοντας στο σημείο να διακόπτει δημόσιες συγκεντρώσεις, για να καταγγείλει τις πρακτικές του αποκρυφισμού.

Έπειτα από έξι χρόνια φιλανθρωπικής δράσης, ο Μπάρτολο έδωσε όρκους ως λαϊκός Δομινικανός, κατά τη γιορτή της Παναγίας του Ροδαρίου. Λίγο αργότερα, προχώρησε σε μια τελευταία, συμβολική αποκοπή από το παρελθόν του: παρευρέθηκε σε μια τελευταία πνευματιστική συγκέντρωση, μόνο και μόνο για να σταθεί μπροστά στο πλήθος, να υψώσει ένα ροζάριο και να δηλώσει: «Απαρνούμαι τον πνευματισμό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ιστός ψεμάτων και απάτης».