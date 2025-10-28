Η δίκη του άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του Σίνζο Άμπε, του πρωθυπουργού με τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία της Ιαπωνίας, ξεκινά σήμερα, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει παγκοσμίως.

Η έναρξη της δίκης συμπίπτει χρονικά με την επίσκεψη στην Ιαπωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε σήμερα εγκάρδια συνάντηση με την νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Ο 45χρονος Τετσούγια Γιαμαγκάμι συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος τον Ιούλιο του 2022, αφότου πυροβόλησε με αυτοσχέδιο όπλο τον Σίνζο Άμπε στη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στην πόλη Νάρα.

Ο Γιαμαγκάμι κατηγορούσε τον Άμπε ότι προωθούσε την Εκκλησία της Ενοποίησης, μια θρησκευτική οργάνωση με την οποία ο ίδιος είχε προσωπικές διαφορές, αφού η μητέρα του είχε δωρίσει περίπου 100 εκατομμύρια γεν (563.000 ευρώ), σύμφωνα με ιαπωνικά δημοσιεύματα. Η Εκκλησία της Ενοποίησης ιδρύθηκε στη Νότια Κορέα το 1954 και φέρεται να εξασφάλιζε σημαντικές δωρεές από πιστούς στην Ιαπωνία.

Μετά τη δολοφονία Άμπε, αποκαλύφθηκε ότι περισσότεροι από 100 βουλευτές του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος διατηρούσαν δεσμούς με την Εκκλησία της Ενοποίησης, κάτι που αποτέλεσε πλήγμα στη δημοτικότητα του κυβερνώντος κόμματος, του οποίου ηγείται η σημερινή πρωθυπουργός Τακαΐτσι.

Η δίκη του Τετσούγια Γιαμαγκάμι αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21 Ιανουαρίου.

