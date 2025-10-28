Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την άμυνα και το εμπόριο. Οι δύο ηγέτες αντήλλαξαν θερμή χειραψία στην είσοδο του παλατιού Ακάσακα, λίγο πριν από τη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 45 λεπτά.

Η Σανάε Τακαΐτσι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη «διαρκή φιλία» του με τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος υπήρξε μέντοράς της. «Είχα εντυπωσιαστεί και με εμπνεύσατε πολύ», είπε στον Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η Ουάσινγκτον είναι σύμμαχος του Τόκιο «στο υψηλότερο επίπεδο», σε μια εποχή που οι ΗΠΑ πιέζουν τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της.

«Ανέκαθεν έτρεφα μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Ιαπωνία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα είναι μια προνομιακή σχέση. Είμαστε σύμμαχοι στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Τραμπ.

President Trump Participates in a Signing Ceremony with the Prime Minister of Japan https://t.co/Vwo8a77mId — The White House (@WhiteHouse) October 28, 2025

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τόνισε πως επιθυμεί να εγκαινιάσει μια νέα «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο κρατών.

Κυβερνητικές πηγές στο Τόκιο ανέφεραν πως η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σκοπεύει να προτείνει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης.